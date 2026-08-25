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चार्जशीट में नाम भाजपा ने खुद लिखे, अब कांग्रेस सरकार कर रही कार्रवाई: CM सुक्खू

CM Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चार्जशीट में नाम भाजपा ने खुद शामिल किए थे, अब सरकार उन्हीं मामलों में कार्रवाई कर रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:55 AM IST
चार्जशीट में नाम भाजपा ने खुद लिखे, अब कांग्रेस सरकार कर रही कार्रवाई: CM सुक्खू

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