चार्जशीट में नाम भाजपा ने खुद लिखे, अब कांग्रेस सरकार कर रही कार्रवाई: CM सुक्खू

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जिन नेताओं के खिलाफ जांच और कार्रवाई कर रही है, उनके नाम भाजपा की ओर से तैयार की गई चार्जशीट में पहले से शामिल थे.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा ने सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी. अब कांग्रेस सरकार उसी चार्जशीट में लगाए गए आरोपों और दर्ज नामों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.
भाजपा से जुड़े पूर्व कांग्रेस नेताओं पर जांच
सीएम सुक्खू के अनुसार, जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के नाम शामिल हैं. ये सभी पहले कांग्रेस में रहे हैं और बाद में भाजपा में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना है. उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चार्जशीट में नाम उनकी ही पार्टी ने दर्ज किए थे, तो अब सरकार की ओर से जांच किए जाने पर आपत्ति क्यों है?
सदन में गरमाया सियासी माहौल
मुख्यमंत्री के बयान के बाद विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई. सुक्खू ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह की नरमी नहीं बरतेगी और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी.
उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम भाजपा ने खुद अपनी चार्जशीट में शामिल किए थे, उन्हीं मामलों में आज जांच आगे बढ़ रही है.