चार्जशीट में नाम भाजपा ने खुद लिखे, अब कांग्रेस सरकार कर रही कार्रवाई: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना है. उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चार्जशीट में नाम उनकी ही पार्टी ने दर्ज किए थे, तो अब सरकार की ओर से जांच किए जाने पर आपत्ति क्यों है?