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CM सुक्खू का भाजपा पर हमला, बोले- व्हाइट पेपर कमेटी सामने लाएगी भ्रष्टाचार के तथ्य

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि व्हाइट पेपर कमेटी कथित भ्रष्टाचार की जांच के बाद तथ्य जनता के सामने रखेगी. रोजगार मुद्दे पर BJP के वॉकआउट पर भी निशाना साधा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:03 PM IST
CM सुक्खू का भाजपा पर हमला, बोले- व्हाइट पेपर कमेटी सामने लाएगी भ्रष्टाचार के तथ्य

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