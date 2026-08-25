CM सुक्खू का भाजपा पर हमला, बोले- व्हाइट पेपर कमेटी सामने लाएगी भ्रष्टाचार के तथ्य

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए व्हाइट पेपर कमेटी का गठन किया है. उन्होंने कहा कि कमेटी की जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों को जनता के सामने रखा जाएगा.