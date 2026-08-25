CM सुक्खू का भाजपा पर हमला, बोले- व्हाइट पेपर कमेटी सामने लाएगी भ्रष्टाचार के तथ्य

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए व्हाइट पेपर कमेटी का गठन किया है. उन्होंने कहा कि कमेटी की जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों को जनता के सामने रखा जाएगा.
रोजगार के मुद्दे पर BJP के वॉकआउट पर निशाना
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के वॉकआउट को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला. सुक्खू ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान करीब आधे घंटे तक रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया.
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अवसर दिया और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा भी कराई गई. इसके बावजूद अतिरिक्त सवाल पूछने की मांग को लेकर वॉकआउट करना उचित नहीं था.
‘सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार’
सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा बिना मुद्दे की राजनीति कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा में अभी स्वास्थ्य और रोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष किसी भी मुद्दे पर जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर कमेटी की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें जनता के समक्ष रखा जाएगा.