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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को नई दिल्ली रवाना होंगे, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे. केंद्र और राज्यों के बीच विकास एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जाती है.
हिमाचल के अहम मुद्दे रखेंगे मुख्यमंत्री
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुक्खू बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे. इनमें राज्य के लिए ग्रीन बोनस की मांग, राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की बहाली और जीएसटी लागू होने के बाद हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं.
ग्रीन बोनस की मांग फिर होगी प्रमुख
हिमाचल प्रदेश लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और विशाल वन क्षेत्र को संरक्षित रखने के बदले विशेष आर्थिक सहायता यानी ग्रीन बोनस की मांग करता रहा है. राज्य का तर्क है कि पर्यावरण संरक्षण में उसके योगदान का लाभ पूरे देश को मिलता है, इसलिए इसके लिए विशेष वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए.
वित्तीय चुनौतियों का मुद्दा भी उठेगा
राज्य सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है, वहीं केंद्रीय सहायता में कमी के चलते वित्तीय दबाव बढ़ा है. ऐसे में मुख्यमंत्री बैठक में हिमाचल की आर्थिक जरूरतों और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग की मांग कर सकते हैं.
राज्यों के लिए अहम मंच है नीति आयोग
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होते हैं. यह मंच राज्यों को अपनी विकास योजनाओं, वित्तीय जरूरतों और क्षेत्रीय चुनौतियों को केंद्र सरकार के सामने रखने का अवसर प्रदान करता है.
मुख्यमंत्री सुक्खू की इस बैठक पर हिमाचल की वित्तीय और विकासात्मक अपेक्षाएं टिकी हैं, क्योंकि राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर केंद्र से सहयोग की उम्मीद कर रही है.