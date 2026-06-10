ग्रीन बोनस की मांग फिर होगी प्रमुख

हिमाचल प्रदेश लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और विशाल वन क्षेत्र को संरक्षित रखने के बदले विशेष आर्थिक सहायता यानी ग्रीन बोनस की मांग करता रहा है. राज्य का तर्क है कि पर्यावरण संरक्षण में उसके योगदान का लाभ पूरे देश को मिलता है, इसलिए इसके लिए विशेष वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए.