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नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की आवाज उठाएंगे CM सुक्खू, ग्रीन बोनस और वित्तीय सहायता पर रहेगा जोर

हिमाचल कांग्रेस ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए नेताओं को मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देने से रोक दिया है. अनुशासन समिति की बैठक में पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 10, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:51 AM IST
नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की आवाज उठाएंगे CM सुक्खू, ग्रीन बोनस और वित्तीय सहायता पर रहेगा जोर

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