CM सुक्खू की हेयरकट के बाद चर्चा में आया नाई का परिवार, रातोंरात बदल गई किस्मत!

"मुख्यमंत्री ने नहीं होने दिया कि वे मुख्यमंत्री हैं"

विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बड़े स्नेह और सादगी के साथ हेयरकट कराने की बात कही. पूरे समय उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, जिससे उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं. हेयरकट पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्धारित राशि का भुगतान किया और हिमाचली टोपी पहनाकर उनका सम्मान भी किया. विनोद का कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे यादगार और सम्मानजनक पल है.