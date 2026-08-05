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CM सुक्खू की हेयरकट के बाद चर्चा में आया नाई का परिवार, रातोंरात बदल गई किस्मत!

CM Sukhvinder Singh Sukhu: चंबा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक छोटी सी दुकान पर हेयरकट करवाया. इसके बाद नाई विनोद कुमार और उनका परिवार सुर्खियों में आ गया. जानिए कैसे रातोंरात बदल गई उनकी पहचान.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 05, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:08 PM IST
CM सुक्खू की हेयरकट के बाद चर्चा में आया नाई का परिवार, रातोंरात बदल गई किस्मत!

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