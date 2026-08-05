CM सुक्खू की हेयरकट के बाद चर्चा में आया नाई का परिवार, रातोंरात बदल गई किस्मत!

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Chamba News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सादगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. चंबा दौरे के दौरान एक छोटी सी खोखेनुमा दुकान पर बाल कटवाने के बाद अब उस दुकान के मालिक 43 वर्षीय विनोद कुमार और उनका परिवार भी सुर्खियों में आ गया है. मुख्यमंत्री की हेयरकट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी दुकान लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है.
धड़ोग निवासी विनोद कुमार का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी दुकान पर आकर बाल कटवाएंगे. उन्होंने बताया कि रविवार को अचानक वीआईपी काफिला उनकी दुकान के सामने रुका और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री आम ग्राहक की तरह उनकी कुर्सी पर बैठ गए. शुरुआत में उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है, लेकिन मुख्यमंत्री के सहज व्यवहार ने उन्हें पूरी तरह सहज कर दिया.
"मुख्यमंत्री ने नहीं होने दिया कि वे मुख्यमंत्री हैं"
विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बड़े स्नेह और सादगी के साथ हेयरकट कराने की बात कही. पूरे समय उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, जिससे उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं. हेयरकट पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्धारित राशि का भुगतान किया और हिमाचली टोपी पहनाकर उनका सम्मान भी किया. विनोद का कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे यादगार और सम्मानजनक पल है.
पिता बोले- 55 साल के काम में पहली बार ऐसा अनुभव
विनोद कुमार के 72 वर्षीय पिता सुरजीत, जो पिछले 55 वर्षों से इस पेशे से जुड़े हैं, ने कहा कि आमतौर पर बड़े नेताओं और रसूखदार लोगों के लिए नाई को उनके घर बुलाया जाता है. लेकिन मुख्यमंत्री का खुद उनकी छोटी सी दुकान पर आकर आम व्यक्ति की तरह बैठकर हेयरकट करवाना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.
उन्होंने कहा कि अब दुकान पर आने वाले लोग उन्हें और उनके बेटे को पहचानते हैं और कहते हैं कि यही वह दुकान है, जहां मुख्यमंत्री ने बाल कटवाए थे. इससे पूरा परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है.
चंबा दौरे के दौरान अचानक रुके थे मुख्यमंत्री
रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल होने चंबा पहुंचे थे. शोभायात्रा और मिंजर विसर्जन कार्यक्रम के बाद जब उनका काफिला सर्किट हाउस लौट रहा था, तभी ओल्ड बस स्टैंड के पास उनकी नजर विनोद कुमार की खोखेनुमा दुकान पर पड़ी. मुख्यमंत्री ने वहीं रुककर आम नागरिक की तरह दुकान में बैठकर हेयरकट करवाया.
मुख्यमंत्री का यह अंदाज और सादगी लोगों को काफी पसंद आई. वहीं, इस घटना के बाद विनोद कुमार और उनका परिवार भी चर्चा का विषय बन गया है.