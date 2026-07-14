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CM सुक्खू ने ममलीग में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का किया शुभारंभ

CM Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन के ममलीग में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया. परियोजना से पंचायत को हर साल करीब 14 लाख रुपये की आय होगी और गांवों में विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 14, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:15 PM IST
CM सुक्खू ने ममलीग में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का किया शुभारंभ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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