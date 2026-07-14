CM सुक्खू ने ममलीग में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का किया शुभारंभ

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम के जरिए जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के तहत स्थापित 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया. करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का निर्माण कार्य 23 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और 24 फरवरी 2026 को इसे बिजली ग्रिड से जोड़ दिया गया.