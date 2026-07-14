CM सुक्खू ने ममलीग में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का किया शुभारंभ

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम के जरिए जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के तहत स्थापित 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया. करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का निर्माण कार्य 23 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और 24 फरवरी 2026 को इसे बिजली ग्रिड से जोड़ दिया गया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से फिलहाल प्रतिदिन करीब 3,000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि सालाना लगभग 8 लाख यूनिट बिजली तैयार होगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड इस बिजली को 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा, जिससे राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ स्थायी राजस्व भी प्राप्त होगा.
पंचायत और सामाजिक कल्याण को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका जनहित आधारित राजस्व वितरण मॉडल है. इसके तहत कुल आय का 25 प्रतिशत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, 25 प्रतिशत अनाथों और विधवाओं के कल्याण, 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार, 20 प्रतिशत हिमऊर्जा तथा 10 प्रतिशत संचालन एवं रखरखाव पर खर्च किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इस सौर परियोजना से ग्राम पंचायत को हर वर्ष करीब 14 लाख रुपये की आय होने का अनुमान है. 25 वर्ष की अवधि वाली यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देगी.
ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उपलब्ध करा रही है और दूध पर भी देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों में भी शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर जीवन स्तर और रोजगार के नए अवसर मिल सकें.