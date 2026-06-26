/CM सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल से की मुलाकात, हिमाचल के लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की उठाई मांग

बीबीएमबी के लंबित देयों का उठाया मुद्दा

मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े लंबे समय से लंबित वित्तीय मामलों को भी उठाया. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के अधिकार को मान्यता दे चुका है, लेकिन राज्य पिछले एक दशक से अधिक समय से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े वित्तीय देयों की प्राप्ति का इंतजार कर रहा है.