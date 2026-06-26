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CM सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल से की मुलाकात, हिमाचल के लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की उठाई मांग

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी, नए हिमाचल सदन, बीबीएमबी के लंबित देय और शानन जलविद्युत परियोजना सहित कई अहम मुद्दे उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:54 PM IST
CM सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल से की मुलाकात, हिमाचल के लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की उठाई मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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