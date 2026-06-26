/CM सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल से की मुलाकात, हिमाचल के लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की उठाई मांग

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने इन मामलों के शीघ्र और न्यायसंगत समाधान के लिए सहयोग का आग्रह किया.
चंडीगढ़ में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से की मांग दोहराई
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत वैधानिक हिस्से का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश भी अविभाजित पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है और जनसंख्या के अनुपात में चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का अधिकार रखता है.
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का विकास संयुक्त पंजाब के संसाधनों से हुआ था और पिछले कई दशकों से पंजाब व हरियाणा इसका लाभ उठा रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश अब तक अपने अधिकार से वंचित है.
चंडीगढ़ में नए हिमाचल सदन के निर्माण की मांग
मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक नए हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता भी राज्यपाल के समक्ष रखी. उन्होंने कहा कि वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है.
उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल के लोग चंडीगढ़ आते हैं. विशेष रूप से पीजीआई में इलाज के लिए हर महीने हजारों मरीज पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि सेक्टर-52 में लगभग 4.736 एकड़ भूमि नए हिमाचल सदन के निर्माण के लिए चिन्हित की गई है.
बीबीएमबी के लंबित देयों का उठाया मुद्दा
मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े लंबे समय से लंबित वित्तीय मामलों को भी उठाया. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के अधिकार को मान्यता दे चुका है, लेकिन राज्य पिछले एक दशक से अधिक समय से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े वित्तीय देयों की प्राप्ति का इंतजार कर रहा है.
शानन जलविद्युत परियोजना पर भी रखा पक्ष
बैठक में मुख्यमंत्री ने शानन जलविद्युत परियोजना का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि यह परियोजना मंडी जिले में स्थित है और मंडी रियासत कभी भी संयुक्त पंजाब का हिस्सा नहीं रही. इसलिए इस परियोजना पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते.
उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना की 99 वर्ष की लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है. ऐसे में लीज खत्म होने के बाद परियोजना के संचालन या स्वामित्व पर किसी भी प्रकार का दावा कानूनी रूप से उचित नहीं माना जा सकता.
संवाद से समाधान की जताई उम्मीद
मुख्यमंत्री सुक्खू ने विश्वास जताया कि चंडीगढ़ में हिस्सेदारी, नए हिमाचल सदन, बीबीएमबी के लंबित देय और शानन जलविद्युत परियोजना जैसे सभी मुद्दों का समाधान आपसी संवाद, सहयोग और सहकारी संघवाद की भावना के तहत निकाला जा सकता है.