एंट्री टैक्स और सेस पर CM सुक्खू का बड़ा पलटवार! बोले—“हर मुद्दे पर राजनीति कर रही BJP, सच कुछ और है”

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और प्रस्तावित विधवा-अनाथ सेस को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बात को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एंट्री टैक्स में जितनी बढ़ोतरी बताई जा रही है, वास्तविकता उससे अलग है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने एंट्री टैक्स को केवल फास्टैग प्रणाली से जोड़ा है, जिससे कुछ मामूली वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

भाजपा और जयराम ठाकुर पर पलटवार

सीएम सुक्खू ने भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहा है और जनता के बीच भ्रम फैला रहा है.

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40 साल पुरानी व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि एंट्री टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह पिछले लगभग 40 वर्षों से लागू है. उन्होंने कहा कि कीमतों में सामान्य बढ़ोतरी को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है.

सेस को लेकर स्थिति स्पष्ट

विधवा-अनाथ सेस पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी केवल सेस लगाने का अधिकार देने वाला बिल पास हुआ है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही यह कानून बनेगा और उसके बाद सरकार तय करेगी कि सेस लागू करना है या नहीं.

उन्होंने बताया कि सेस की अधिकतम सीमा ₹5 तय की गई है, लेकिन सरकार जरूरत के अनुसार इसे बहुत कम भी रख सकती है. इसलिए इस मुद्दे पर भ्रम फैलाना सही नहीं है.