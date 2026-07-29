ADR रिपोर्ट पर CM सुक्खू- मुझे बदनाम कर रही BJP, संपत्ति का पूरा ब्यौरा पहले से सार्वजनिक

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनकी सभी संपत्तियों का विवरण पहले ही चुनावी हलफनामे में सार्वजनिक किया जा चुका है.