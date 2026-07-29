ADR रिपोर्ट पर CM सुक्खू- मुझे बदनाम कर रही BJP, संपत्ति का पूरा ब्यौरा पहले से सार्वजनिक

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनकी सभी संपत्तियों का विवरण पहले ही चुनावी हलफनामे में सार्वजनिक किया जा चुका है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है. जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है, वह पहले से उनके नाम थी और समय के साथ उसकी बाजार कीमत बढ़ी है. उसी जमीन पर उन्होंने अपना मकान बनाया है, जिसकी कीमत में वृद्धि होना स्वाभाविक है.
शैक्षणिक योग्यता की जानकारी अधूरी बताई
सुक्खू ने दावा किया कि ADR रिपोर्ट में उनकी शैक्षणिक योग्यता भी पूरी तरह दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया, जिसे सही किया जाना चाहिए.
'ED-CBI से जांच करानी है तो करा लें'
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियां हैं. यदि भाजपा को कोई संदेह है तो वह दोबारा जांच करा सकती है. उन्होंने कहा कि उनकी आय मेहनत और ईमानदारी से अर्जित की गई है और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.
कांग्रेस छोड़ने वालों पर भी दिया बयान
राजनीतिक अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस का कोई विधायक भाजपा में जाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल विचारधारा से जुड़े नेताओं की जरूरत है, "बिकने वालों" की नहीं.
सुक्खू ने यह भी दावा किया कि भाजपा के कई विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी भाजपा से किसी नेता को शामिल करने के पक्ष में नहीं है.
प्रियंका गांधी के बयान का किया समर्थन
मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को लेकर प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसकी छवि साफ-सुथरी हो, जो शिक्षा के क्षेत्र की समझ रखता हो और जिसके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों.