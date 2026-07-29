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ADR रिपोर्ट पर CM सुक्खू- मुझे बदनाम कर रही BJP, संपत्ति का पूरा ब्यौरा पहले से सार्वजनिक

CM Sukhvinder Singh Sukhu: ADR रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा पहले से सार्वजनिक है और रिपोर्ट के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही ED-CBI जांच और कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:52 PM IST
ADR रिपोर्ट पर CM सुक्खू- मुझे बदनाम कर रही BJP, संपत्ति का पूरा ब्यौरा पहले से सार्वजनिक

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