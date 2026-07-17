/CM सुक्खू ने कज़ाख़स्तान में ITI प्रशिक्षुओं से की सीधी बात, बोले- यह अनुभव बदल देगा युवाओं का करियर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. युवाओं को विश्वस्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक कौशल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे, ताकि हिमाचल के युवा बदलती तकनीक और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें.