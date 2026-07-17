/CM सुक्खू ने कज़ाख़स्तान में ITI प्रशिक्षुओं से की सीधी बात, बोले- यह अनुभव बदल देगा युवाओं का करियर

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और कज़ाख़स्तान के एक्सपोज़र विज़िट पर गए 30 आईटीआई प्रशिक्षुओं से टेलीफोन पर बातचीत कर उनके अनुभवों की जानकारी ली. उन्होंने प्रशिक्षुओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस अंतरराष्ट्रीय दौरे को उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण बताया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कज़ाख़स्तान का यह एक्सपोज़र विज़िट युवाओं को आधुनिक तकनीक, वैश्विक कार्य संस्कृति और उद्योगों में अपनाई जा रही नई कार्य प्रणालियों को नजदीक से समझने का अवसर प्रदान कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह का अनुभव प्रशिक्षुओं के व्यावहारिक कौशल को मजबूत करेगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा.
उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान और वैश्विक अनुभव का यह मेल युवाओं के व्यक्तित्व और पेशेवर क्षमता को नई दिशा देगा. इससे उनके लिए देश और विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वे अपने कौशल के दम पर नई पहचान बना सकेंगे.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. युवाओं को विश्वस्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक कौशल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे, ताकि हिमाचल के युवा बदलती तकनीक और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें.