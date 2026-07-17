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CM सुक्खू ने कज़ाख़स्तान में ITI प्रशिक्षुओं से की सीधी बात, बोले- यह अनुभव बदल देगा युवाओं का करियर

CM Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कज़ाख़स्तान गए 30 ITI प्रशिक्षुओं से बातचीत कर उनके अनुभव जाने. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र से युवाओं को आधुनिक तकनीक सीखने और देश-विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 17, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:05 AM IST
CM सुक्खू ने कज़ाख़स्तान में ITI प्रशिक्षुओं से की सीधी बात, बोले- यह अनुभव बदल देगा युवाओं का करियर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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