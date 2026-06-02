जनगणना-2027 के स्व-गणना अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें प्रदेशवासी: CM सुक्खू

Himachal Census 2027: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से जनगणना-2027 के तहत चल रहे स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों की मजबूत आधारशिला है.

मुख्यमंत्री ने स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर अभियान में भाग लिया और लोगों से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी स्व-गणना पूरी करने की अपील की.

15 जून तक पूरा करें स्व-गणना कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक 15 जून 2026 तक स्वेच्छा से ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इससे जनसंख्या, आवास, परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो विकास योजनाओं के निर्माण में सहायक बनेगी.

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दो चरणों में होगी जनगणना-2027

मुख्यमंत्री के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा.

पहला चरण: 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक ‘गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना’.

दूसरा चरण: जनसंख्या गणना, जिसके तहत परिवारों और व्यक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी.

पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना

इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक मोबाइल उपकरणों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे. इससे आंकड़ों की सटीकता और प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

दुर्गम क्षेत्रों के लिए अलग समय-सारिणी

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच करवाई जाएगी. वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगी.

सही जानकारी देकर करें सहयोग

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान को सफल बनाने के लिए गणनाकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना अधिकारियों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़े ही भविष्य की योजनाओं को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने में मदद करेंगे.