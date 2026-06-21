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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हमीरपुर में CM सुक्खू ने किया योगाभ्यास, बोले- योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर

CM Sukhvinder Singh Sukhu: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने योगाभ्यास किया. योग के दौरान उन्हें हल्की असुविधा हुई. इस मौके पर उन्होंने योग को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताते हुए हिमाचल में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 21, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:52 AM IST
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हमीरपुर में CM सुक्खू ने किया योगाभ्यास, बोले- योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर

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