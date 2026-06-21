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International Yoga Day 2026: 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेकर योगाभ्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग भारत की संस्कृति और परंपरा की सबसे बड़ी धरोहर है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है.
आयुष विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ आयुष, विधि, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक सुरेश कुमार, विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. कार्यक्रम में करीब दो हजार लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया.
मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा आयुष विभाग की ओर से प्रकाशित योग स्मारिका का विमोचन भी किया. इस दौरान आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.
योगाभ्यास के दौरान एक आसन करते समय मुख्यमंत्री को हल्की असुविधा महसूस हुई, जिसके चलते उन्होंने कुछ आसनों में भाग नहीं लिया. बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है, लेकिन हर आसन आसान नहीं होता। उन्होंने लोगों से योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सही तरीके से योग करने की अपील की.
खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी के लिए हिमाचल करेगा दावेदारी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जैसे जिलों में खेल सुविधाएं तेजी से विकसित हुई हैं. इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी वर्ष के लिए ‘खेलो इंडिया’ राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी.
ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के दूसरे चरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने ‘ड्रग फ्री हिमाचल’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इसके दूसरे चरण में घर-घर जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि योग नशामुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करता है.
उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.