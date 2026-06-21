खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी के लिए हिमाचल करेगा दावेदारी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जैसे जिलों में खेल सुविधाएं तेजी से विकसित हुई हैं. इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी वर्ष के लिए ‘खेलो इंडिया’ राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी.