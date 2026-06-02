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नीट पेपर लीक मामले को लेकर हमीरपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

Congress Protest: NEET पेपर लीक मामले को लेकर हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 02, 2026, 05:54 PM IST

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नीट पेपर लीक मामले को लेकर हमीरपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

Hamirpur News: नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया. इसी क्रम में हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के बाद जिला कांग्रेस की ओर से उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया. ज्ञापन में नीट पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई.

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युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने कहा कि देशभर में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

‘युवा खुद उजागर कर रहे हैं गड़बड़ियां’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि देश के युवा स्वयं परीक्षा प्रणाली में हो रही अनियमितताओं को सामने ला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों के कारण छात्रों में निराशा बढ़ रही है और इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है.

अनिता वर्मा ने उठाए कई सवाल
पूर्व विधायक अनिता वर्मा ने कहा कि केवल नीट ही नहीं, बल्कि अन्य परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा संचालन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ रही है, तो इससे मौजूदा व्यवस्था की कमियां उजागर होती हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करे और आवश्यक कदम उठाए.

बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद
धरना-प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा, हिमाचल कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, वरिष्ठ नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, जिला एससी कांग्रेस सेल के अध्यक्ष होशियार सिंह समेत विभिन्न ब्लॉक कांग्रेस इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी.

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