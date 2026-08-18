भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल को जगह न मिलने पर कांग्रेस ने साधा निशाना

Shimla (अंकुश डोभाल): नई भाजपा अप्रत्याशित फैसले लेकर सबको चौंकाने के लिए चर्चित रही है. राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की नई टीम के ऐलान पर सभी की निगाहें थी. इसमें हिमाचल को भी प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नितिन नबीन की तरफ से जारी की गई सूची में पहाड़ी राज्य से किसी नेता का नाम नहीं है. अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल प्रदेश के किसी भी नेता को जगह नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने पहाड़ी राज्य की अनदेखी की है.