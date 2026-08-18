भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल को जगह न मिलने पर कांग्रेस ने साधा निशाना

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Shimla (अंकुश डोभाल): नई भाजपा अप्रत्याशित फैसले लेकर सबको चौंकाने के लिए चर्चित रही है. राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की नई टीम के ऐलान पर सभी की निगाहें थी. इसमें हिमाचल को भी प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नितिन नबीन की तरफ से जारी की गई सूची में पहाड़ी राज्य से किसी नेता का नाम नहीं है. अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल प्रदेश के किसी भी नेता को जगह नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने पहाड़ी राज्य की अनदेखी की है.
नरेश चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में हिमाचल के किसी भी सांसद या बड़े नेता को शामिल नहीं किया जाना गलत है. उन्होंने कहा कि हिमाचल से किसी नेता को राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल पर भी निशाना साधा.
नरेश चौहान ने कहा कि बिंदल बिना तथ्य के बातें करते हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार की तुलना में ज्यादा रोजगार दिया है. नरेश चौहान ने भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दौरान पेपर लीक होते रहे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्पष्टता के साथ काम कर रही है.
वहीं, झारखंड में हुए छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि यह आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेतृत्व में हुआ था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की बात मानी है तो यह अच्छी बात है। नरेश चौहान ने कहा कि छात्रों की परेशानी का समाधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर नए बच्चों ने आंदोलन किया था तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनकी समस्याओं और कमियों को दूर किया जाए. उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान होना जरूरी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी परेशानियों को दूर करे.