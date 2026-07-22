Add Zee Business As A Preferred Source
App

नाहन में CPI(M) का जोरदार प्रदर्शन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ फूंका पुतला

Nahan Protest: भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में नाहन में CPI(M) कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका. पार्टी ने कहा कि इस समझौते से किसान, बागवान और डेयरी क्षेत्र प्रभावित होंगे तथा 10 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:07 PM IST
नाहन में CPI(M) का जोरदार प्रदर्शन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ फूंका पुतला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ, AAP ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
Teerth Yatra Bus Attack News29 min ago
2
Punjab and Haryana High Court54 min ago
3
Farmers protest55 min ago
4
Mandi New1 hr ago
5
kangra landslide1 hr ago