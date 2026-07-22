नाहन में CPI(M) का जोरदार प्रदर्शन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ फूंका पुतला

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Nahan News: सिरमौर जिले के नाहन में बुधवार को CPI(M) कार्यकर्ताओं ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका तथा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की.
ट्रेड डील पर जताई चिंता
प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसान, बागवान और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उनका कहना है कि यदि विदेशी उत्पादों का आयात आसान होता है तो इसका असर स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा.
जंतर-मंतर की घटना की निंदा
CPI(M) नेताओं ने जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी इन फैसलों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नीतियों का असर किसानों, बागवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.
10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का ऐलान
CPI(M) ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 10 अगस्त को देशभर में 'जेल भरो आंदोलन' चलाया जाएगा. पार्टी ने कहा कि आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाई जाएगी.