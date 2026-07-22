नाहन में CPI(M) का जोरदार प्रदर्शन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ फूंका पुतला

ट्रेड डील पर जताई चिंता

प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसान, बागवान और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उनका कहना है कि यदि विदेशी उत्पादों का आयात आसान होता है तो इसका असर स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा.