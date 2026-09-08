/डगशाई पब्लिक स्कूल में रैगिंग का आरोप, छात्र से मारपीट के मामले में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

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Solan News: डगशाई पब्लिक स्कूल में एक छात्र के साथ कथित मारपीट और रैगिंग का मामला सामने आया है. अभिभावकों की शिकायत के बाद सोलन पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
सोलन के एसपी टी. साई दत्तात्रेय वर्मा के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 5 सितंबर को स्कूल परिसर में एक छात्र के साथ मारपीट की गई. अभिभावकों ने यह भी दावा किया कि पिछले करीब चार महीनों से कुछ विद्यार्थी छात्र को कथित तौर पर डराने-धमकाने और रैगिंग जैसी गतिविधियों में परेशान कर रहे थे.
पांच छात्रों की पहचान का दावा
पुलिस के मुताबिक शिकायत के आधार पर कुल पांच छात्रों की पहचान किए जाने की जानकारी सामने आई है. शिकायत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर Snapchat पर कथित वीडियो पोस्ट किए जाने का भी उल्लेख किया गया है.
मामले में पुलिस ने रैगिंग से संबंधित कानून के अलावा गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी और साधारण चोट से जुड़े प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है.
सभी संबंधित छात्र स्कूल के विद्यार्थी
एसपी सोलन ने बताया कि मामले में जिन छात्रों के शामिल होने की बात कही जा रही है, वे सभी इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों, घटनाक्रम और सोशल मीडिया पर सामने आई सामग्री की जांच कर रही है.
पुलिस ने नाबालिग विद्यार्थियों की पहचान और निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना में वास्तव में क्या हुआ और इसमें किसकी क्या भूमिका रही.
फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि जांच के आधार पर ही होगी.