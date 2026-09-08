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डगशाई पब्लिक स्कूल में रैगिंग का आरोप, छात्र से मारपीट के मामले में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

Ragging Case: डगशाई पब्लिक स्कूल में छात्र से मारपीट और रैगिंग के आरोप में सोलन पुलिस ने FIR दर्ज की है. शिकायत में 5 छात्रों की पहचान और Snapchat वीडियो का भी जिक्र है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:20 PM IST
डगशाई पब्लिक स्कूल में रैगिंग का आरोप, छात्र से मारपीट के मामले में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

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