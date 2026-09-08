/डगशाई पब्लिक स्कूल में रैगिंग का आरोप, छात्र से मारपीट के मामले में FIR दर्ज; पुलिस जांच में जुटी

सोलन के एसपी टी. साई दत्तात्रेय वर्मा के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 5 सितंबर को स्कूल परिसर में एक छात्र के साथ मारपीट की गई. अभिभावकों ने यह भी दावा किया कि पिछले करीब चार महीनों से कुछ विद्यार्थी छात्र को कथित तौर पर डराने-धमकाने और रैगिंग जैसी गतिविधियों में परेशान कर रहे थे.