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किरतपुर-मनाली फोरलेन पर खतरनाक स्टंट; चलती कार से शराब पीते युवकों का वीडियो वायरल

Kiratpur-Manali  Stunt News: किरतपुर-मनाली फोरलेन पर पर्यटकों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 03, 2026, 01:00 PM IST

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किरतपुर-मनाली फोरलेन पर खतरनाक स्टंट; चलती कार से शराब पीते युवकों का वीडियो वायरल

Kiratpur-Manali  Stunt News: किरतपुर-मनाली फोरलेन पर पर्यटकों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है. बेहना और चक्कर क्षेत्र के बीच का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा नंबर (HR 26F Y9792) की कार में सवार दो युवक चलती गाड़ी से बाहर निकलकर शराब पीते और स्टंट करते नजर आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार यह घटना 2 मई की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार में बैठे युवक खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर बीयर पी रहे हैं. इस दौरान वे न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं. वीडियो में यह भी स्पष्ट है कि युवक शराब पीने के बाद बोतल सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है.यह वीडियो पीछे चल रही एक अन्य गाड़ी में सवार लोगों द्वारा मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया गया. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है.

लोगों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ पर्यटक प्रदेश के शांत वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हिमाचल की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं. एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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गौरतलब है कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी और स्टंटबाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं. कई मामलों में ऐसी लापरवाही गंभीर हादसों का कारण भी बनी है.प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

 

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