/मंडी-कुल्लू वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! आज खुलेंगी दयोड़-हणोगी सुरंगें, 2 घंटे का सफर होगा 60 मिनट में

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश में मंडी से कुल्लू के बीच सफर करने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पंडोह-बाईपास-टकोली फोरलेन परियोजना के तहत दयोड़ और हणोगी की दो प्रमुख सुरंगें शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 से यातायात के लिए खोल दी जाएंगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी.
इन दोनों सुरंगों के शुरू होने से मंडी-कुल्लू मार्ग पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है. खासकर पर्यटन सीजन के दौरान दयोड़, हणोगी और जोगनी माता मंदिर के आसपास लगने वाले लंबे जाम से यात्रियों को राहत मिल सकती है.
3.45 किलोमीटर लंबी हैं दोनों सुरंगें
परियोजना के तहत दयोड़ सुरंग (T4-01) करीब 2.8 किलोमीटर और हणोगी सुरंग (T4-02) करीब 650 मीटर लंबी है. इन दोनों सुरंगों के खुलने के बाद इस हिस्से में सड़क से जुड़ी प्रमुख यातायात बाधाएं कम होंगी.
फिलहाल पर्यटन सीजन में इस मार्ग पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है. दयोड़, हणोगी और जोगनी माता मंदिर के आसपास कई बार लंबा जाम लगने से यात्रियों को एक से दो घंटे या उससे भी अधिक समय तक सड़क पर फंसे रहना पड़ता है. सुरंगों के चालू होने से इस समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है.
मंडी-कुल्लू का सफर करीब 60 मिनट में होने की उम्मीद
दयोड़ और हणोगी सुरंगों के शुरू होने के बाद प्रभावित सड़क क्षेत्र करीब 6 किलोमीटर से घटकर 3.5 किलोमीटर रह जाएगा. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, पंडोह-टकोली फोरलेन परियोजना पूरी तरह सुचारु होने के बाद सामान्य परिस्थितियों में मंडी से कुल्लू की यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर लगभग 60 मिनट रह सकता है.
इससे कुल्लू-मनाली जाने वाले पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा. इसके अलावा लेह-लद्दाख की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी सड़क संपर्क पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.
4,465 करोड़ से ज्यादा की है परियोजना
पंडोह-बाईपास-टकोली फोरलेन परियोजना की कुल लंबाई 18.908 किलोमीटर है. इसकी अनुमानित लागत 4,465.94 करोड़ रुपये बताई गई है. परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत किया जा रहा है.
दयोड़ और हणोगी सुरंगों का यातायात के लिए खुलना इस महत्वाकांक्षी फोरलेन परियोजना की दिशा में अहम उपलब्धि माना जा रहा है. इनके शुरू होने से यात्रा समय कम करने के साथ-साथ मंडी-कुल्लू के व्यस्त मार्ग पर यातायात को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.