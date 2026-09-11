/मंडी-कुल्लू वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! आज खुलेंगी दयोड़-हणोगी सुरंगें, 2 घंटे का सफर होगा 60 मिनट में

मंडी-कुल्लू का सफर करीब 60 मिनट में होने की उम्मीद

दयोड़ और हणोगी सुरंगों के शुरू होने के बाद प्रभावित सड़क क्षेत्र करीब 6 किलोमीटर से घटकर 3.5 किलोमीटर रह जाएगा. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, पंडोह-टकोली फोरलेन परियोजना पूरी तरह सुचारु होने के बाद सामान्य परिस्थितियों में मंडी से कुल्लू की यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर लगभग 60 मिनट रह सकता है.