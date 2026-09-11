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मंडी-कुल्लू वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! आज खुलेंगी दयोड़-हणोगी सुरंगें, 2 घंटे का सफर होगा 60 मिनट में

Dayod Hanogi Tunnel: मंडी-कुल्लू मार्ग पर दयोड़ और हणोगी सुरंगें 11 सितंबर से यातायात के लिए खुलेंगी. सुरंगों से जाम कम होने और सफर का समय घटने की उम्मीद है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:05 PM IST
मंडी-कुल्लू वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! आज खुलेंगी दयोड़-हणोगी सुरंगें, 2 घंटे का सफर होगा 60 मिनट में

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