हिमाचल में 366 HRTC बसों को ऑफरोड करने का फैसला, जल्द आएंगी नई इलेक्ट्रिक बसें

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए 366 पुरानी बसों को ऑफरोड करने का निर्णय लिया गया है. इनमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत चल रही 12 मीटर लंबी बसें भी शामिल हैं. पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. उप-मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के लिए 250 नई डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने 15 दिनों के भीतर वाहन खरीद समिति की बैठक बुलाने को कहा.