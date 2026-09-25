हिमाचल में 366 HRTC बसों को ऑफरोड करने का फैसला, जल्द आएंगी नई इलेक्ट्रिक बसें

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HRTC Buses off-Road News (अंकुश डोभाल): उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 164वीं बैठक और हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की 73वीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में एचआरटीसी के आधुनिकीकरण, नई बसों की खरीद, इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के विस्तार, बस रूट और नए बस अड्डों के विकास पर चर्चा हुई.
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए 366 पुरानी बसों को ऑफरोड करने का निर्णय लिया गया है. इनमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत चल रही 12 मीटर लंबी बसें भी शामिल हैं. पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. उप-मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के लिए 250 नई डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने 15 दिनों के भीतर वाहन खरीद समिति की बैठक बुलाने को कहा.
नई इलेक्ट्रिक बसों के प्रोटोटाइप को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए गए. उन्होंने कहा कि इन बसों की बैटरी क्षमता 350 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, ताकि लंबी दूरी के रूट पर भी इनका संचालन किया जा सके. बैठक में कांगड़ा में नए इलेक्ट्रिक बस डिपो को मंजूरी दी गई. इससे पहले नादौन, हरोली, ठियोग और नाहन में ई-डिपो को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि हरोली ई-डिपो शुरू हो चुका है.
मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि प्रबंध निदेशक की मंजूरी के बिना एचआरटीसी का कोई भी बस रूट बंद नहीं होगा. क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपने स्तर पर रूट बंद करने का अधिकार नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जेएनएनयूआरएम के तहत वर्तमान में चल रही बसों को एचआरटीसी के अधीन लाया जाएगा और निगम इन बसों का संचालन हिमाचल से बाहर भी करेगा.
बैठक में ऊना के पुराने बस स्टैंड की साइट पर सिटी सेंटर विकसित करने का निर्णय लिया गया. वहीं, बिलासपुर के मंडी भराड़ी में निर्माणाधीन नए बस स्टैंड के 15 फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई. अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं से जुड़ी औपचारिकताएं और निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए.