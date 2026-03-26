देहरा में बड़ा हादसा: ज्वालाजी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 35-40 घायल!

Dehra News: हिमाचल प्रदेश के देहरा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. ज्वालाजी माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक गांव धवाला के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में करीब 35 से 40 यात्रियों के घायल होने की सूचना है.

बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार सभी श्रद्धालु मलोट के निवासी थे और मंदिर में माथा टेकने के बाद अपने घर लौट रहे थे.

राहत-बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया है.

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गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा सकता है. फिलहाल प्रशासन घायलों की स्थिति और संख्या की आधिकारिक पुष्टि में जुटा हुआ है.

हादसे के कारणों की जांच

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या चालक की लापरवाही इसकी वजह बनी.

प्रशासन का फिलहाल पूरा फोकस घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने और स्थिति को नियंत्रण में रखने पर है.