देहरा में भाजपा प्रदर्शन के दौरान झंडों को लेकर तकरार, विक्रम ठाकुर ने संभाला मोर्चा

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Dehra BJP Protest News(सुनील कुमार): हिमाचल प्रदेश के देहरा में बुधवार को एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय के बाहर भाजपा के प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के झंडे लगाने को लेकर विवाद हो गया. दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया.
जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि प्रदर्शन और धरने के लिए उन्होंने पहले ही स्थान तय कर लिया था. उनका कहना था कि इसी स्थान के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी के झंडे लगा दिए गए. इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई.
वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस स्थान पर झंडे लगाए गए हैं, वह उनके पार्टी कार्यालय का हिस्सा है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि संबंधित स्थान पर पार्टी के झंडे लगाना उनका अधिकार है. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक माहौल तनावपूर्ण रहा.
मौके पर पहुंचे विक्रम ठाकुर
विवाद की जानकारी मिलने के बाद जसवां-परागपुर के विधायक एवं पूर्व परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया.
विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि यदि विवाद केवल झंडा लगाने को लेकर है तो वह स्वयं उनके झंडे लगा देते हैं. उनके इस हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता शांत हुए और विवाद समाप्त हो गया.
इसके बाद भाजपा का प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की.
कुछ देर तक गरमाया रहा माहौल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झंडे लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ देर तक बढ़ता नजर आया. दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस के चलते मौके पर माहौल गर्म हो गया था. हालांकि, विक्रम ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो गई.
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के आपस में उलझने के शॉट भी सामने आए हैं. फिलहाल झंडों को लेकर हुआ विवाद शांत हो चुका है और भाजपा का प्रदर्शन आगे जारी रहा.