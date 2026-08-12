देहरा में भाजपा प्रदर्शन के दौरान झंडों को लेकर तकरार, विक्रम ठाकुर ने संभाला मोर्चा

Dehra BJP Protest News(सुनील कुमार): हिमाचल प्रदेश के देहरा में बुधवार को एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय के बाहर भाजपा के प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के झंडे लगाने को लेकर विवाद हो गया. दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया.