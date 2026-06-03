सफाई कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देने की मांग, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने को लेकर सरकार को भेजा ज्ञापन

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर उन्हें स्थायी रोजगार देने की मांग तेज हो गई है. इसी मांग को लेकर भारतीय वाल्मीकि सर्व धर्म समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है.

कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज की प्रदेश अध्यक्ष अनीता घई ने कहा कि प्रदेश के कई नगर निकायों और संस्थानों में सफाई कर्मचारी वर्षों से ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि पंजाब सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी इस व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाए.

वर्षों से ठेकेदारी व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारी

अनीता घई ने बताया कि कुल्लू नगर परिषद में कई सफाई कर्मचारी लंबे समय से ठेकेदारों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं. इनमें से कई कर्मचारी करीब दो दशक से सफाई कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी रोजगार का लाभ नहीं मिल पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देकर रोजगार सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उन्हें बेहतर भविष्य और सामाजिक सुरक्षा मिल सके.

डीसी के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन

भारतीय वाल्मीकि सर्व धर्म समाज की ओर से जिला उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में मांग की गई कि सफाई कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए.

सम्मान और रोजगार सुरक्षा की मांग

समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सफाई कर्मचारी शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित कर उनका सम्मान बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें रोजगार की स्थिरता प्रदान की जानी चाहिए.

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी और सफाई कर्मचारियों के हित में आवश्यक निर्णय लेगी.