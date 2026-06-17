सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक होंगे कार्यक्रम

फिल्म फेस्टिवल के दौरान प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए मास्टर क्लास, एप्रिसिएशन कोर्स और फिल्म निर्माण से जुड़े विशेष सत्र भी रखे जाएंगे, जहां विशेषज्ञ फिल्म जगत के अनुभव और तकनीकी जानकारियां साझा करेंगे.