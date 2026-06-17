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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में 3 से 5 जुलाई तक देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. छोटी काशी मंडी के संस्कृति सदन में होने वाले इस तीन दिवसीय फिल्म महोत्सव में देशभर की 25 चयनित शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें हिमाचल के फिल्मकारों की रचनाएं भी शामिल होंगी.
फिल्म फेस्टिवल के आयोजक और फिल्म निर्देशक पवन शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस आयोजन में फिल्म और टीवी जगत की कई जानी-मानी हस्तियां हिस्सा लेंगी. अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव, यशपाल शर्मा, राजेश जैस, संजय मिश्रा, हेमंत पांडे सहित कई कलाकार और फिल्म विशेषज्ञ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तथा दर्शकों से सीधा संवाद भी करेंगे.
सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक होंगे कार्यक्रम
फिल्म फेस्टिवल के दौरान प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए मास्टर क्लास, एप्रिसिएशन कोर्स और फिल्म निर्माण से जुड़े विशेष सत्र भी रखे जाएंगे, जहां विशेषज्ञ फिल्म जगत के अनुभव और तकनीकी जानकारियां साझा करेंगे.
साहित्य, कला और पत्रकारिता से जुड़ी प्रतिभाओं को मिलेगा सम्मान
पवन शर्मा ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल के दौरान साहित्य, कला, लेखन, पत्रकारिता और फोटोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा. इसके अलावा मंडी के ऐतिहासिक घंटाघर परिसर में भी एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है.
दूसरी बार हो रहा आयोजन
पवन शर्मा ने बताया कि मंडी में यह फिल्म फेस्टिवल दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले वर्ष 2024 में जनसहयोग से इसका सफल आयोजन किया गया था. उन्होंने कहा कि मंडी उनकी जन्मभूमि है और वे अपने शहर में कला, संस्कृति और सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए प्रयास करते रहेंगे.
फिल्म प्रेमियों के लिए प्रवेश डेलिगेट पास के माध्यम से होगा और आयोजकों का उद्देश्य मंडी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाना है.