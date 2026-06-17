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मंडी में 3 से 5 जुलाई तक सजेगा देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 25 शॉर्ट फिल्मों के साथ जुटेंगे बॉलीवुड कलाकार

हिमाचल के मंडी में 3 से 5 जुलाई तक देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा. 25 शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि संजय मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव, यशपाल शर्मा और कई अन्य कलाकार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 17, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:56 PM IST
मंडी में 3 से 5 जुलाई तक सजेगा देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 25 शॉर्ट फिल्मों के साथ जुटेंगे बॉलीवुड कलाकार

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