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ज्योति लेने शक्तिपीठ ज्वालामुखी पहुंच रहे श्रद्धालु; 9 दिनों तक चलेगा जगराता

Bilaspur News: चैत्र नवरात्रों के आगज से पहले आज शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रद्धालुओ की टोलियाँ पहुंच रही हैं और यहाँ से माता की ज्योति लेकर अपने घरों को जा रहे हैं. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:11 AM IST
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ज्योति लेने शक्तिपीठ ज्वालामुखी पहुंच रहे श्रद्धालु; 9 दिनों तक चलेगा जगराता

Bilaspur News: चैत्र नवरात्रों के आगज से पहले आज शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रद्धालुओ की टोलियाँ पहुंच रही हैं और यहाँ से माता की ज्योति लेकर अपने घरों को जा रहे हैं. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व देश के कोने कोने से श्रद्धालु ज्वालामुखी दर्शनों को पहुंच रहे हैं और कई बर्षो से यहाँ से ज्योति लेकर अपने घरों में जाते हैं और विशाल जागरण व भंडारों का आयोजन करते हैं.

ऐसे ही हरियाणा व पंजाब व दिल्ली से आये श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर बर्ष की भांति इस बार भी ज्वालामुखी मन्दिर में चैत्र नवरात्रो से एक दिन पहले आये हैं और माता की ज्योति घर लेकर जाएंगे और धूमधाम से जागरण व भंडारे का आयोजन करेंगे. उन्होंने बताया इस बार पूर्ण श्रद्धा से माता का आगमन करेंगे. नवरात्रि के लिए ज्वालामुखी मन्दिर सजावटी लाइट्स से सजाया जा रहा है और हर कोई यहाँ आने वाला सजावट देख कर दंग रह जा रहा है.

नवरात्रि के लिए मन्दिर प्रशाशन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता की ज्योति लेकर जा रहे हैं, और पुजारी वर्ग यही कामना करता है कि नवरात्र सुख शांति से व्यतीत हों. पुजारी अविनेद्र शर्मा ने बताया वीरवार को सुबह पुजारी वर्ग व न्यास सदस्य चैत्र नवरात्रों का आगाज करेंगे. श्रद्धालु ज्योतियां लेने पहुँच रहे हैँ और माता का जागरण व व्रत करेंगे.

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माता ज्वालामुखी सभी कि मनोकामना पूर्ण करे और अपना आशीर्वाद सभी पर बनाये रखे. दिल्ली से आये हुए आंनदमयी राजरानी परिवार के श्रद्धालुओ ने बताया कि वे कई वर्ष से माता ज्वालामुखी कि ज्योति यहाँ से लेकर जा रहे हैँ. उनका माँ ज्वालामुखी पर अटूट विश्वास है और माता रानी ने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कि है और उनका कारवाँ बढ़ाया है. 9 दिन उनके घर में माता का गुणगान जागरण जारी रहता है और अंत में कन्या पूजन व भंडारे के साथ समापन होता है. उन्होंने बताया कि वें 1998 से निरंतर नवरात्र में माता कि ज्योत लेकर जाते हैँ.

 

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Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Pun...और पढ़ें

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