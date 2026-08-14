ढालपुर में शुरू हुआ मानसून सॉकर फेस्ट, 8 जिलों की 14 टीमें ले रही हिस्सा

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Kullu News(मनीष ठाकुर): जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर के खेल मैदान में शुक्रवार से मानसून सॉकर फेस्ट की शुरुआत हो गई है. तीन दिनों तक चलने वाली इस फुटबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं. प्रतियोगिता का शुभारंभ चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य करीर ने किया.
उद्घाटन के मौके पर आदित्य करीर ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि खेलों के जरिए आज युवा अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं. खेल युवाओं को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों और नशे से दूर रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं.
युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल अहम
आदित्य करीर ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के बीच नशे की समस्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. युवाओं का शारीरिक गतिविधियों से दूर होना भी इसकी एक वजह है. ऐसे में फुटबॉल जैसी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने से युवाओं में फिटनेस और अनुशासन की भावना बढ़ेगी तथा वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे. उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की.
विजेता टीम को 51 हजार रुपये का इनाम
जिला कुल्लू फुटबॉल संघ के महासचिव पवन ठाकुर ने बताया कि फुटबॉल संघ की ओर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. इसी कड़ी में इस साल ढालपुर मैदान में मानसून सॉकर फेस्ट आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को 51 हजार रुपये जबकि उपविजेता टीम को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.
लड़कियों के लिए भी होगी फुटबॉल प्रतियोगिता
पवन ठाकुर ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य जिला कुल्लू में फुटबॉल को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध करवाना है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में लड़कियों के लिए भी विशेष फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना है. तीन दिनों तक चलने वाले इस मानसून सॉकर फेस्ट में 8 जिलों की 14 टीमें मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं. प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है.