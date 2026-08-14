ढालपुर में शुरू हुआ मानसून सॉकर फेस्ट, 8 जिलों की 14 टीमें ले रही हिस्सा

पवन ठाकुर ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य जिला कुल्लू में फुटबॉल को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध करवाना है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में लड़कियों के लिए भी विशेष फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना है. तीन दिनों तक चलने वाले इस मानसून सॉकर फेस्ट में 8 जिलों की 14 टीमें मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं. प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है.