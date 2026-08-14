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ढालपुर में शुरू हुआ मानसून सॉकर फेस्ट, 8 जिलों की 14 टीमें ले रही हिस्सा

Kullu News: कुल्लू के ढालपुर खेल मैदान में मानसून सॉकर फेस्ट शुरू हो गया है. 8 जिलों की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता को 51 हजार और उपविजेता को 31 हजार रुपये मिलेंगे.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 14, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:01 PM IST
ढालपुर में शुरू हुआ मानसून सॉकर फेस्ट, 8 जिलों की 14 टीमें ले रही हिस्सा

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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