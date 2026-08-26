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ढालपुर में निजी स्कूल के छात्रों ने निकाली रैली, वेदों की महत्ता का दिया संदेश

ढालपुर में एक निजी स्कूल के छात्रों ने वैदिक सप्ताह के तहत रैली निकालकर आम जनता को वेदों की महत्ता और जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में जानकारी दी. छात्रों को श्रावण मास के अवसर पर हवन यज्ञ के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:35 PM IST
ढालपुर में निजी स्कूल के छात्रों ने निकाली रैली, वेदों की महत्ता का दिया संदेश

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