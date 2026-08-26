ढालपुर में निजी स्कूल के छात्रों ने निकाली रैली, वेदों की महत्ता का दिया संदेश

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Kullu (मनीष ठाकुर): जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में एक निजी स्कूल प्रबंधन की ओर से वैदिक सप्ताह कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया गया. रैली के माध्यम से आम जनता को वेदों की महत्ता और निजी जीवन में संस्कारों के बारे में जानकारी दी गई.
निजी स्कूल के प्रधानाचार्य परमजीत सिंह राणा ने बताया कि उनके स्कूल में श्रावण मास के अवसर पर वैदिक सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान छात्रों को हवन यज्ञ के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.
उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में वेदों की काफी महिमा है. ऐसे में आज के समय में छात्रों को भी इसका ज्ञान हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को अपने जीवन में नैतिक शिक्षा और संस्कारों को व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करना है.
प्रधानाचार्य ने बताया कि वैदिक सप्ताह कार्यक्रम के दौरान छात्रों को हवन यज्ञ के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ वेदों की महत्ता से भी अवगत करवाया जा रहा है. इसी कार्यक्रम के तहत ढालपुर में रैली निकाली गई. रैली के माध्यम से आम जनता को वेदों की महत्ता और निजी जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई.
स्कूल प्रबंधन की ओर से समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि छात्रों को वेदों और संस्कारों से जुड़ी जानकारी मिल सके. प्रधानाचार्य परमजीत सिंह राणा के अनुसार, छात्रों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य उन्हें नैतिक शिक्षा और संस्कारों को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अपनाने की जानकारी देना है.
श्रावण मास के अवसर पर आयोजित वैदिक सप्ताह कार्यक्रम के तहत छात्रों को हवन यज्ञ के बारे में भी जानकारी दी जा रही है. वहीं, ढालपुर में आयोजित रैली के माध्यम से छात्रों ने आम जनता तक वेदों की महत्ता और निजी जीवन में संस्कारों से जुड़ा संदेश पहुंचाया.