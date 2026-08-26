ढालपुर में निजी स्कूल के छात्रों ने निकाली रैली, वेदों की महत्ता का दिया संदेश

उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में वेदों की काफी महिमा है. ऐसे में आज के समय में छात्रों को भी इसका ज्ञान हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को अपने जीवन में नैतिक शिक्षा और संस्कारों को व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करना है.