धनोटू-करसोग मार्ग पर आर्मी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर

Mandi News: धनोटू-करसोग मार्ग पर शुक्रवार सुबह नया रोड के पास आर्मी ट्रक और कार के बीच जोरदार आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार में सवार एक युवक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि साथ मौजूद महिला को गंभीर चोट नहीं आई.