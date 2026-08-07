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धनोटू-करसोग मार्ग पर आर्मी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर

Mandi Accident: मंडी के धनोटू-करसोग मार्ग पर नया रोड के पास आर्मी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में युवक को हल्की चोट लगी, जबकि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 07, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:59 PM IST
धनोटू-करसोग मार्ग पर आर्मी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर

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