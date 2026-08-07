धनोटू-करसोग मार्ग पर आर्मी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर

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Mandi News: धनोटू-करसोग मार्ग पर शुक्रवार सुबह नया रोड के पास आर्मी ट्रक और कार के बीच जोरदार आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार में सवार एक युवक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि साथ मौजूद महिला को गंभीर चोट नहीं आई.
आमने-सामने हुई दोनों वाहनों की टक्कर
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह सेना का ट्रक धनोटू से करसोग की ओर जा रहा था. इसी दौरान जयदेवी की तरफ से एक कार सामने से आ रही थी. नया रोड के समीप दोनों वाहन अचानक आमने-सामने आ गए और जोरदार टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
दुर्घटना की सूचना मिलते ही बीएसएल पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को भी खंगाला जा रहा है.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी अन्य व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है.
पहाड़ी सड़क पर सावधानी बरतने की अपील
स्थानीय लोगों का कहना है कि धनोटू-करसोग मार्ग पर कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है. ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
पुलिस ने भी वाहन चालकों से पहाड़ी सड़कों पर गति नियंत्रित रखने और सामने से आने वाले वाहनों को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है.
पुलिस ने क्या कहा?
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.