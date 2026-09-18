मंडी में धनोटू पुलिस ने पकड़ी अवैध बीयर की बड़ी खेप

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Mandi News: मंडी जिला के धनोटू थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है. धनोटू पुलिस की टीम ने फोरलेन पर नौलखा फ्लाईओवर के समीप नाकाबंदी कर एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बीयर बरामद की. पुलिस के अनुसार बरामद बीयर पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित थी और उसके संबंध में चालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.
जानकारी के अनुसार पुलिस थाना धनोटू की टीम थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल निशीकांत, कांस्टेबल कश्मीर सिंह और कांस्टेबल कमल किशोर के साथ क्षेत्र में गश्त एवं यातायात चेकिंग के लिए रवाना हुई थी. इसी दौरान फोरलेन पर नौलखा फ्लाईओवर के पास यातायात जांच के लिए नाकाबंदी की गई थी. सुंदरनगर की ओर से एक पिकअप वाहन नंबर HP72D3407 मौके पर पहुंचा. पुलिस टीम ने यातायात जांच के लिए वाहन को रुकवाया.
पुलिस के मुताबिक पिकअप बंद केबिन और डार्क पार्सल के लिए इस्तेमाल होने वाली स्थिति में पाई गई. संदेह के आधार पर पुलिस ने वाहन की नियमानुसार तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन के अंदर कुल 102 गत्ता पेटियां बरामद हुईं. इन पेटियों में बीयर की 1,224 कांच की बोतलें थीं, जिनकी कुल मात्रा 7,95,600 एमएल बताई गई है। पुलिस के अनुसार बरामद बीयर के लेबल पर “Turorg – FOR SALE IN PUNJAB ONLY” अंकित था.
पुलिस ने जब वाहन चालक से शराब से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो वह कोई वैध परमिट अथवा अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार बरामद बीयर को अपने कब्जे में ले लिया और पिकअप वाहन को भी कार्रवाई के तहत लिया गया. पुलिस ने वाहन चालक की पहचान मनीष कुमार पुत्र पवन कुमार, निवासी रूपनगर, पंजाब, उम्र 33 वर्ष के रूप में की है. पुलिस ने आरोपी चालक के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
मामले में शराब की खेप कहां से लाई गई थी, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका है या नहीं, इस संबंध में जांच की जा रही है. एसपी मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि धनोटू पुलिस ने अवैध शराब बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस द्वारा मामले की आगामी जांच की जा रही है.