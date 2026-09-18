मंडी में धनोटू पुलिस ने पकड़ी अवैध बीयर की बड़ी खेप

पुलिस ने जब वाहन चालक से शराब से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो वह कोई वैध परमिट अथवा अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार बरामद बीयर को अपने कब्जे में ले लिया और पिकअप वाहन को भी कार्रवाई के तहत लिया गया. पुलिस ने वाहन चालक की पहचान मनीष कुमार पुत्र पवन कुमार, निवासी रूपनगर, पंजाब, उम्र 33 वर्ष के रूप में की है. पुलिस ने आरोपी चालक के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.