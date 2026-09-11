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धर्मशाला में बारिश ने बिजली विभाग को दिया बड़ा झटका! 52 लाख का नुकसान

धर्मशाला बिजली मंडल को मानसून में करीब 52 लाख रुपये का नुकसान हुआ. स्मार्ट सिटी के तहत एलटी केबलिंग से बिजली व्यवस्था को बारिश में बड़ी राहत मिली.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:17 PM IST
धर्मशाला में बारिश ने बिजली विभाग को दिया बड़ा झटका! 52 लाख का नुकसान

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