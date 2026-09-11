धर्मशाला में बारिश ने बिजली विभाग को दिया बड़ा झटका! 52 लाख का नुकसान

स्मार्ट सिटी की केबलिंग से कम हुआ नुकसान

विकास ठाकुर ने बताया कि इस बार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एलटी लाइन में की गई केबलिंग का सकारात्मक असर देखने को मिला है. पहले कंडक्टर स्पैन टूटने या पेड़ गिरने जैसी घटनाओं के कारण बिजली ढांचे को काफी नुकसान पहुंचता था। इस बार ऐसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम हुईं, जिससे विभाग को होने वाला नुकसान भी सीमित रहा.