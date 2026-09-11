धर्मशाला में बारिश ने बिजली विभाग को दिया बड़ा झटका! 52 लाख का नुकसान

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Dharamshala News: धर्मशाला में इस बार मानसून के दौरान बिजली विभाग को करीब 52 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. विभाग ने बारिश से हुए नुकसान से जुड़ी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर दी है. यह जानकारी धर्मशाला बिजली मंडल के एक्सईएन विकास ठाकुर ने दी.
स्मार्ट सिटी की केबलिंग से कम हुआ नुकसान
विकास ठाकुर ने बताया कि इस बार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एलटी लाइन में की गई केबलिंग का सकारात्मक असर देखने को मिला है. पहले कंडक्टर स्पैन टूटने या पेड़ गिरने जैसी घटनाओं के कारण बिजली ढांचे को काफी नुकसान पहुंचता था। इस बार ऐसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम हुईं, जिससे विभाग को होने वाला नुकसान भी सीमित रहा.
उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता क्षतिग्रस्त बिजली व्यवस्था को जल्द बहाल करने के साथ-साथ खराब हो चुके ढांचे की मरम्मत और जीर्णोद्धार करना है.
17 वार्डों में हो चुकी है एलटी केबलिंग
धर्मशाला नगर निगम के सभी 17 वार्डों में बजट प्रावधान के अनुसार एलटी केबलिंग का काम किया गया है. हालांकि, कुछ हिस्सों में अभी यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है.
विभाग अब बचे हुए क्षेत्रों में केबलिंग का काम पूरा करने के लिए आरडीएसएस (RDSS) समेत अन्य योजनाओं का सहारा लेने की तैयारी कर रहा है. इसका उद्देश्य भविष्य में बारिश और खराब मौसम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं को कम करना है.
बारिश में बिजली व्यवस्था को सुरक्षित बनाने पर जोर
बिजली विभाग के मुताबिक भूमिगत और व्यवस्थित केबलिंग से पेड़ों के गिरने या कंडक्टर स्पैन से जुड़ी समस्याओं का असर कम किया जा सकता है. ऐसे में शेष क्षेत्रों में भी केबलिंग पूरी होने के बाद धर्मशाला में मानसून के दौरान बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.