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धर्मशाला जिला कारागार में कैदी-वार्डरों के बीच हिंसक झड़प, 11 वार्डर और 4 कैदी घायल

Dharamshala Jail News: जिला कारागार धर्मशाला में मेडिकल चेकअप के दौरान कैदी और वार्डरों के बीच हिंसक झड़प हो गई. 11 वार्डर और 4 कैदी घायल हुए, 3 को टांडा रेफर किया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 17, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:28 PM IST
धर्मशाला जिला कारागार में कैदी-वार्डरों के बीच हिंसक झड़प, 11 वार्डर और 4 कैदी घायल

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