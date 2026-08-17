धर्मशाला जिला कारागार में कैदी-वार्डरों के बीच हिंसक झड़प, 11 वार्डर और 4 कैदी घायल

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Dharamshala News: जिला कारागार धर्मशाला में मेडिकल चेकअप के दौरान एक विचाराधीन कैदी और जेल वार्डरों (जेल पुलिस सुरक्षा कर्मचारी) के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. घटना में 11 जेल वार्डर और 4 विचाराधीन कैदी घायल हुए हैं. इनमें दो वार्डरों और एक कैदी को गंभीर चोटें आने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जेल में फार्मासिस्ट द्वारा कैदियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा था. इसी दौरान एक विचाराधीन कैदी अपनी बारी को लेकर नाराज हो गया और उसकी जेल वार्डर के साथ बहस शुरू हो गई. विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई. पुलिस के अनुसार इसी दौरान एक कैदी ने जेल की खिड़की का कांच तोड़ दिया. कांच लगने से कैदी स्वयं भी घायल हुआ और उसने टूटे हुए कांच से एक जेल वार्डर के पेट पर हमला कर दिया. इस हमले में वार्डर को गंभीर चोटें आईं.
11 वार्डर और 4 कैदी घायल
घटना में कुल 11 जेल वार्डरों को चोटें आई हैं. इनमें से दो वार्डरों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया. वहीं, झड़प में चार विचाराधीन कैदी भी घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया, जहां एक गंभीर रूप से घायल कैदी को भी टांडा रेफर किया गया.
एसपी कुलभूषण वर्मा के अनुसार, अस्पताल में उपचार के बाद रविवार शाम को ही घायल वार्डरों और कैदियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था.
पुलिस और क्यूआरटी ने संभाली स्थिति
कारागार में झड़प की सूचना मिलते ही धर्मशाला थाना पुलिस की टीम और जिला कांगड़ा की क्यूआरटी मौके पर पहुंची. एसपी कुलभूषण वर्मा भी स्वयं जिला कारागार पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया.
दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस FIR
एसपी ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है. सदर थाना धर्मशाला में प्रिजनर एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और झड़प के दौरान हुई घटनाओं तथा इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. जेल प्रशासन और पुलिस की ओर से घटना के कारणों तथा सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है.