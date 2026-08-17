धर्मशाला जिला कारागार में कैदी-वार्डरों के बीच हिंसक झड़प, 11 वार्डर और 4 कैदी घायल

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जेल में फार्मासिस्ट द्वारा कैदियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा था. इसी दौरान एक विचाराधीन कैदी अपनी बारी को लेकर नाराज हो गया और उसकी जेल वार्डर के साथ बहस शुरू हो गई. विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई. पुलिस के अनुसार इसी दौरान एक कैदी ने जेल की खिड़की का कांच तोड़ दिया. कांच लगने से कैदी स्वयं भी घायल हुआ और उसने टूटे हुए कांच से एक जेल वार्डर के पेट पर हमला कर दिया. इस हमले में वार्डर को गंभीर चोटें आईं.