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धर्मशाला-खनियारा मार्ग पर पुल के नीचे लैंडस्लाइड, खतरे में आवाजाही

Dharamshala Landslide News: धर्मशाला-खनियारा मार्ग पर खजांची मोहल्ला के पास पुल के नीचे लैंडस्लाइड से सड़क का हिस्सा मलबे की चपेट में आ गया. लोग जोखिम के बीच वाहन निकाल रहे हैं.

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 12, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:50 PM IST
धर्मशाला-खनियारा मार्ग पर पुल के नीचे लैंडस्लाइड, खतरे में आवाजाही

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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