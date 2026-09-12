धर्मशाला-खनियारा मार्ग पर पुल के नीचे लैंडस्लाइड, खतरे में आवाजाही

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Dharamshala Landslide News(विपन कुमार): धर्मशाला-खनियारा सड़क मार्ग पर खजांची मोहल्ला के पास पुल के नीचे लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है. भूस्खलन के कारण सड़क का एक हिस्सा मिट्टी और मलबे की चपेट में आ गया है, जिससे यहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल के नीचे मिट्टी और चट्टानें खिसकने से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पुल भी खतरे की स्थिति में नजर आ रहा है और किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.
जान जोखिम में डालकर वाहन निकाल रहे लोग
लैंडस्लाइड के बाद मार्ग पर आवाजाही को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके बावजूद कुछ वाहन चालक मजबूरी में संकरे और असुरक्षित रास्ते से अपने वाहन निकाल रहे हैं
स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई चालक खतरे को नजरअंदाज करते हुए पुल के नीचे से वाहन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोगों ने मार्ग की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द मलबा हटाने और पुल एवं सड़क की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने की मांग की है. फिलहाल लैंडस्लाइड के कारण धर्मशाला-खनियारा मार्ग पर आवाजाही को लेकर खतरा बना हुआ है.
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