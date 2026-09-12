धर्मशाला-खनियारा मार्ग पर पुल के नीचे लैंडस्लाइड, खतरे में आवाजाही

Dharamshala Landslide News(विपन कुमार): धर्मशाला-खनियारा सड़क मार्ग पर खजांची मोहल्ला के पास पुल के नीचे लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है. भूस्खलन के कारण सड़क का एक हिस्सा मिट्टी और मलबे की चपेट में आ गया है, जिससे यहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया है.