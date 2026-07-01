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धर्मशाला नगर निगम में मचा बवाल! भाजपा के बाद अब कांग्रेस के 3 पार्षद भी अतिक्रमण जांच के घेरे में

Encroachment Investigation: धर्मशाला नगर निगम में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच तेज हो गई है. भाजपा के तीन पार्षदों के बाद अब कांग्रेस के तीन पार्षद और एक पूर्व प्रत्याशी भी जांच के दायरे में आ गए हैं. प्रशासन ने सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:21 PM IST
धर्मशाला नगर निगम में मचा बवाल! भाजपा के बाद अब कांग्रेस के 3 पार्षद भी अतिक्रमण जांच के घेरे में
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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