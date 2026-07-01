/धर्मशाला नगर निगम में मचा बवाल! भाजपा के बाद अब कांग्रेस के 3 पार्षद भी अतिक्रमण जांच के घेरे में

राज्य चुनें
Dharamshala News: धर्मशाला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद पार्षदों पर सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के आरोपों को लेकर विवाद तेज हो गया है. जिला प्रशासन ने शिकायतों पर कार्रवाई शुरू करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी मामलों की जांच कानून के अनुसार की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
भाजपा पार्षदों से जुड़े मामलों में कार्रवाई प्रक्रिया शुरू
कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि चुनाव के बाद भाजपा के तीन पार्षदों और उनके कानूनी वारिसों के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इन मामलों की जांच एसडीएम के माध्यम से कराई गई.
प्रारंभिक जांच में कुछ मामलों में प्रथम दृष्टया अतिक्रमण के संकेत मिलने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन मामलों की रिपोर्ट शहरी विकास विभाग को भी भेज दी गई है.
अंतिम फैसला सक्षम प्राधिकारी करेगा
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अब शहरी विकास विभाग द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी सभी पक्षों को सुनने के बाद कानून के तहत अंतिम निर्णय लेगा. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होगी और बिना सुनवाई किसी भी प्रकार का अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा.
सदस्यता पर भी कानून के अनुसार होगा निर्णय
पार्षदों की सदस्यता रद्द होने की संभावना पर उपायुक्त ने कहा कि यदि जांच में संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि अधिनियम की धारा-8 के तहत अयोग्यता की श्रेणी में पाए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार निर्णय लेगा.
कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ भी शिकायतें
प्रशासन को भाजपा मंडल धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. विशाल नेहरिया की ओर से कांग्रेस के तीन नवनिर्वाचित पार्षदों, एक पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं.
शिकायत में वार्ड-4 की पार्षद एवं पूर्व मेयर नीनू शर्मा, वार्ड-11 के अनुराग धीमान, वार्ड-14 के आनोज विष्ट और वार्ड-17 के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पप्पी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व मेयर रजनी व्यास और ओंकार सिंह नेहरिया से जुड़े मामलों में भी कानूनी राय ली जा रही है.
प्रशासन का कहना है कि इन सभी शिकायतों की भी मौके पर जांच कराई जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है असर
धर्मशाला नगर निगम के 17 सदस्यीय सदन में वर्तमान में भाजपा के 11, कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय पार्षद हैं. ऐसे में यदि किसी मामले में कानूनी कार्रवाई होती है, तो इसका असर नगर निगम के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है.
हालांकि प्रशासन ने दोहराया है कि सभी मामलों में निर्णय केवल जांच रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के प्रावधानों के आधार पर ही लिया जाएगा.
कई विभागों को भेजी गई शिकायत
भाजपा की ओर से शिकायत की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा एसडीएम धर्मशाला कार्यालय को भी भेजी गई है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं.