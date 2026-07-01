/धर्मशाला नगर निगम में मचा बवाल! भाजपा के बाद अब कांग्रेस के 3 पार्षद भी अतिक्रमण जांच के घेरे में

Dharamshala News: धर्मशाला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद पार्षदों पर सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के आरोपों को लेकर विवाद तेज हो गया है. जिला प्रशासन ने शिकायतों पर कार्रवाई शुरू करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी मामलों की जांच कानून के अनुसार की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.