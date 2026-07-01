/धर्मशाला नगर निगम में भाजपा का कब्जा, शमशेर नेहरिया बने मेयर और प्रेरणा गुलेरिया डिप्टी मेयर

Dharamshala News: धर्मशाला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज करते हुए नगर निगम की सत्ता पर कब्जा कर लिया. वार्ड नंबर-2 से भाजपा पार्षद शमशेर सिंह नेहरिया मेयर और वार्ड नंबर-8 से प्रेरणा गुलेरिया डिप्टी मेयर निर्वाचित हुईं. कांग्रेस द्वारा दोनों पदों पर उम्मीदवार नहीं उतारने और उसके पार्षदों के सदन से वॉकआउट करने के बाद भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए.