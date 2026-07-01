/धर्मशाला नगर निगम में भाजपा का कब्जा, शमशेर नेहरिया बने मेयर और प्रेरणा गुलेरिया डिप्टी मेयर

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Dharamshala News: धर्मशाला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज करते हुए नगर निगम की सत्ता पर कब्जा कर लिया. वार्ड नंबर-2 से भाजपा पार्षद शमशेर सिंह नेहरिया मेयर और वार्ड नंबर-8 से प्रेरणा गुलेरिया डिप्टी मेयर निर्वाचित हुईं. कांग्रेस द्वारा दोनों पदों पर उम्मीदवार नहीं उतारने और उसके पार्षदों के सदन से वॉकआउट करने के बाद भाजपा के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए.
निर्विरोध संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया
जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि निर्धारित समय पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई. मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए केवल एक-एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ. जांच के दौरान दोनों नामांकन वैध पाए गए, जिसके बाद उपस्थित 12 पार्षदों की सहमति से दोनों उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहली बैठक नहीं थी, इसलिए कोरम संबंधी प्रावधान लागू नहीं थे. चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और नियमानुसार संपन्न हुई. इसके बाद उपायुक्त ने दोनों निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
नगर निगम में भाजपा को स्पष्ट बहुमत
धर्मशाला नगर निगम के 17 सदस्यीय सदन में भाजपा के 11, कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय पार्षद हैं. भाजपा ने पहले ही शमशेर नेहरिया और प्रेरणा गुलेरिया को क्रमशः मेयर और डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया था.
जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह
परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया, मिठाइयां बांटी गईं और आतिशबाजी कर जीत का उत्सव मनाया गया. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
विकास को बताया पहली प्राथमिकता
धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि नई नगर निगम का मुख्य लक्ष्य शहर के विकास कार्यों को गति देना होगा. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिलने की उम्मीद है और अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.
भाजपा नेताओं ने जनता का जताया आभार
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक पवन काजल ने इस जीत को पार्टी के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में लगातार मिल रहा समर्थन संगठन की मजबूती को दर्शाता है.
पूर्व मंत्री एवं विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सभी पार्षद एकजुट रहे, जिसके परिणामस्वरूप मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर निर्विरोध जीत मिली. उन्होंने इसे संगठन की एकजुटता और जनता के समर्थन का परिणाम बताया.
शहर के विकास का दिलाया भरोसा
नवनिर्वाचित मेयर शमशेर सिंह नेहरिया ने कहा कि वे सभी पार्षदों को साथ लेकर धर्मशाला के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे. वहीं डिप्टी मेयर प्रेरणा गुलेरिया ने स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का भरोसा जताया.