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धर्मशाला नगर निगम में भाजपा का कब्जा, शमशेर नेहरिया बने मेयर और प्रेरणा गुलेरिया डिप्टी मेयर

धर्मशाला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की. कांग्रेस के वॉकआउट के बाद शमशेर सिंह नेहरिया मेयर और प्रेरणा गुलेरिया डिप्टी मेयर चुने गए. जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जश्न मनाया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:39 PM IST
धर्मशाला नगर निगम में भाजपा का कब्जा, शमशेर नेहरिया बने मेयर और प्रेरणा गुलेरिया डिप्टी मेयर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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