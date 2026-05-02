धर्मशाला नगर निगम चुनाव; 58 उम्मीदवार मैदान में, नामांकन प्रक्रिया पूरी

Dharamshala Mc Election 2026 News: अंतिम दिन नामांकन भरने वालों में भाजपा के 10, कांग्रेस के 5 और 9 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल रहे. कुल मिलाकर चुनाव में सभी प्रमुख दलों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
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Dharamshala Mc Election 2026 News: धर्मशाला नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई. अंतिम दिन कुल 24 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसके साथ ही तीन दिनों में कुल 58 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं.
भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या
अंतिम दिन नामांकन भरने वालों में भाजपा के 10, कांग्रेस के 5 और 9 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल रहे. कुल मिलाकर चुनाव में सभी प्रमुख दलों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण
उपमंडल निर्वाचन अधिकारी मोहित रतन के अनुसार:
भाजपा का जीत का दावा
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार अधिकतर उम्मीदवार युवा हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक गहन मंथन के बाद किया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम में पिछले वर्षों में विकास कार्यों को लेकर जनता में नाराजगी रही है, जिसे भाजपा इस बार अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करेगी.
कांग्रेस ने जताया भरोसा
वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने कहा कि पार्टी ने सभी 17 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वे विकास और विश्वास के मुद्दों पर जनता का समर्थन मांगेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने अनुभव और जनसंपर्क के दम पर जीत हासिल करेंगे.
बागी उम्मीदवार भी मुकाबले में
पूर्व मेयर ओंकार नेहरिया, जो भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा कि टिकट न मिलने के बावजूद वे जनता के समर्थन से मैदान में हैं. उन्होंने दावा किया कि इस बार भी जनता का साथ उन्हें मिलेगा और उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया.
दिलचस्प होगा मुकाबला
धर्मशाला नगर निगम चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है. एक ओर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं, वहीं बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं.