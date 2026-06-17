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Dharamshala News: कांगड़ा जिले की 846 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों का सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह 18 जून को धर्मशाला के दाड़ी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.
जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप शपथ ग्रहण समारोह पूर्वाह्न सत्र में आयोजित होगा. कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.
उन्होंने बताया कि जिले की सभी 846 पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है. इसके तहत 846 प्रधान और 846 उप-प्रधान निर्वाचित हुए हैं, जिन्हें समारोह में औपचारिक रूप से शपथ दिलाई जाएगी. कुल 1692 जनप्रतिनिधि इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे.
पंचायती राज विभाग द्वारा सभी नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा उन्हें औपचारिक निमंत्रण भी भेजे जा चुके हैं. इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है.
प्रशासन के अनुसार बड़ी संख्या में प्रतिनिधि अपने परिजनों के साथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसके चलते करीब दो हजार लोगों की उपस्थिति रहने का अनुमान है. इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैठक व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
जिलाधीश ने कहा कि यह समारोह पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जनसेवा और विकास के नए अध्याय की शुरुआत का अवसर होगा. शपथ ग्रहण के साथ ही नवनिर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से संभालेंगे.