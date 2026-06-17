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धर्मशाला में 18 जून को होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह, CM दिलाएंगे 1692 पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ

धर्मशाला के दाड़ी ग्राउंड में 18 जून को कांगड़ा जिले के 846 प्रधान और 846 उप-प्रधान शपथ लेंगे. मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर 1692 नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 17, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:17 PM IST
धर्मशाला में 18 जून को होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह, CM दिलाएंगे 1692 पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ

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