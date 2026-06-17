Dharamshala News: कांगड़ा जिले की 846 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों का सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह 18 जून को धर्मशाला के दाड़ी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.