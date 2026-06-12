Dharamshala Bus Accident News(विपन कुमार): धर्मशाला से पालमपुर की ओर जा रही एक निजी बस शुक्रवार को सिविल बाजार के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 21 यात्री घायल हो गए, जबकि तीन लोगों को अपेक्षाकृत अधिक चोटें आई हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में भर्ती करवाया गया है.