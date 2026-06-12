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धर्मशाला-पालमपुर मार्ग पर निजी बस हादसे का शिकार, 21 यात्री घायल

Dharamshala Bus Accident News: दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:14 PM IST
धर्मशाला-पालमपुर मार्ग पर निजी बस हादसे का शिकार, 21 यात्री घायल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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