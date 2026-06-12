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Dharamshala Bus Accident News(विपन कुमार): धर्मशाला से पालमपुर की ओर जा रही एक निजी बस शुक्रवार को सिविल बाजार के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 21 यात्री घायल हो गए, जबकि तीन लोगों को अपेक्षाकृत अधिक चोटें आई हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में भर्ती करवाया गया है.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दुर्घटना स्थल गहरी उतराई वाला क्षेत्र है. निजी बस धर्मशाला से पालमपुर की ओर जा रही थी और उतराई के दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ.
उन्होंने कहा कि हादसे के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एएसपी वीर बहादुर ने बताया कि राहत की बात यह है कि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि तीन घायलों की स्थिति पर चिकित्सकों द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है.
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.