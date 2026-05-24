कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर DHMU ट्रेनसेट का सफल ट्रायल

Kalka-Shimla DHMU News: कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट (डीएचएमयू) ट्रेनसेट का सफल ट्रायल किया गया. रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और तकनीकी खामियों को दूर करने के उद्देश्य से कूलिंग सिस्टम में बदलाव के बाद ट्रेनसेट को ट्रैक पर दौड़ाया गया. डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनसेट सुबह कालका से रवाना होकर दोपहर में शिमला पहुंचा.

इस ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति, इंजन के तापमान, ब्रेकिंग सिस्टम और यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की निगरानी की गई. रेलवे बोर्ड और निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन का निरीक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की.

रेलवे ने गर्मियों के मौसम में इंजन और उपकरणों के अधिक गर्म होने की शिकायतों को देखते हुए यूनिट के कूलिंग सिस्टम में आवश्यक संशोधन किए थे. बदलाव के बाद अब कालका-शिमला रेलमार्ग पर इसका परीक्षण किया गया. डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनसेट में यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. बड़ी खिड़कियों के जरिए यात्री पहाड़ों की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकें. ट्रेनसेट के बाहरी हिस्से पर आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है. एक कोच से दूसरे कोच में जाने की सुविधा दी गई है. इस का काफी फायदा होगा.

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इंजन से जुड़े कोच में 19-19 सीटें और बीच वाले कोच में 21 सीटें लगाई गई हैं. साथ ही एलईडी और फायर सेफ्टी सिस्टम भी जोड़ा गया है. हर बोगी में कंट्रोल पैनल लगाए गए हैं, जिससे किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में अलार्म बजने के साथ यह पता चल सकेगा कि समस्या किस हिस्से में आई है. इससे पूरे सिस्टम को खोलकर जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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