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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवास को लेकर एक नया प्रशासनिक विवाद सामने आया है. पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी टीटीआर संजीव कुमार गांधी को एसपी शिमला के लिए आरक्षित सरकारी आवास निर्धारित समय पर खाली न करने के मामले में नोटिस जारी किया है. विभाग ने उनसे 1.80 लाख रुपये से अधिक का डैमेज चार्ज जमा करने को कहा है और चेतावनी दी है कि भुगतान न होने पर यह राशि वेतन से वसूल की जा सकती है.
जानकारी के अनुसार, संजीव गांधी ने 7 फरवरी 2026 को एसपी शिमला का पद छोड़ दिया था. सरकारी आवास आवंटन नियमों के तहत स्थानांतरण के बाद अधिकारी को एक महीने के भीतर आवास खाली करना होता है. इस आधार पर उन्हें 6 मार्च 2026 तक आवास खाली करना था.
अनधिकृत कब्जा मानते हुए लगाया डैमेज चार्ज
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 7 मार्च 2026 के बाद आवास पर उनका कब्जा अनधिकृत माना गया. विभाग ने 12 मई को भी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन 31 मई तक आवास खाली नहीं किया गया.
नियमों के अनुसार 18 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से डैमेज चार्ज लगाया गया है. करीब 3568.88 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले आवास के लिए मासिक डैमेज चार्ज 64,239.87 रुपये निर्धारित किया गया. मार्च, अप्रैल और मई की अवधि को मिलाकर 31 मई 2026 तक कुल 1,80,286.09 रुपये की राशि तय की गई है.
आवास खाली न करने पर आगे भी लगेगा शुल्क
विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 जून 2026 से लेकर आवास खाली करने तक प्रतिमाह डैमेज चार्ज वसूला जाता रहेगा. साथ ही डीआईजी को तत्काल आवास खाली कर उसका कब्जा एसपी शिमला को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमाइसेज एंड लैंड (इविक्शन एंड रेंट रिकवरी) एक्ट, 1971 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
संजीव गांधी ने नोटिस पर उठाए सवाल
वहीं डीआईजी संजीव गांधी ने कहा है कि उन्हें अभी तक यह नोटिस आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है और इसकी जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है. उन्होंने इस कार्रवाई को उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए कहा कि मामले को कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी.
संजीव गांधी का कहना है कि उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए वह संबंधित आवास खाली नहीं कर सके. उन्होंने आरोप लगाया कि ईमानदारी से काम करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.