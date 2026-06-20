Shimla News: हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवास को लेकर एक नया प्रशासनिक विवाद सामने आया है. पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी टीटीआर संजीव कुमार गांधी को एसपी शिमला के लिए आरक्षित सरकारी आवास निर्धारित समय पर खाली न करने के मामले में नोटिस जारी किया है. विभाग ने उनसे 1.80 लाख रुपये से अधिक का डैमेज चार्ज जमा करने को कहा है और चेतावनी दी है कि भुगतान न होने पर यह राशि वेतन से वसूल की जा सकती है.