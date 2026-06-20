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SP आवास विवाद पर DIG संजीव गांधी को नोटिस, 1.80 लाख रुपये से ज्यादा डैमेज चार्ज भरने के आदेश

Himachal Pradesh News: SP शिमला के सरकारी आवास को समय पर खाली न करने पर DIG संजीव गांधी को 1.80 लाख रुपये से अधिक का डैमेज चार्ज भरने का नोटिस जारी. पुलिस मुख्यालय ने वेतन से वसूली और बेदखली कार्रवाई की चेतावनी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 20, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:09 PM IST
SP आवास विवाद पर DIG संजीव गांधी को नोटिस, 1.80 लाख रुपये से ज्यादा डैमेज चार्ज भरने के आदेश

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