डॉक्टर ने सरकार को दान की 80 करोड़ से अधिक की संपत्ति, CM सुक्खू को सौंपे कागजात

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Dr Rajendra Kanwar Property Donation: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के जोलसप्पड़ निवासी 77 वर्षीय चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कंवर ने समाज के लिए एक मिसाल पेश की है. डॉ. कंवर ने अपनी और दिवंगत पत्नी कृष्णा कंवर की 80 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति प्रदेश सरकार को समर्पित कर दी है.
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान डॉ. राजेंद्र कंवर ने संपत्ति के दस्तावेज मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को सौंपे. इससे पहले 5 अगस्त को उन्होंने संपत्ति की गिफ्ट डीड सरकार के नाम कर दी थी.
2021 में लिया था संपत्ति दान करने का फैसला
डॉ. राजेंद्र कंवर और उनकी पत्नी कृष्णा कंवर ने वर्ष 2021 में ही अपनी पूरी चल-अचल संपत्ति प्रदेश सरकार के नाम करने का निर्णय लिया था. उनकी यह संपत्ति निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है.
बड़सर में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉ. कंवर ने बताया कि यह उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, जबकि पुश्तैनी संपत्ति वह अपने करीबी रिश्तेदारों को देंगे.
जरूरतमंदों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो संपत्ति
डॉ. राजेंद्र कंवर की इच्छा है कि उनकी दान की गई संपत्ति का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाए. उन्होंने सरकार से यहां जेरियाट्रिक केयर सेंटर या वृद्धाश्रम बनाने का आग्रह किया है.
उनकी इच्छा है कि इस संस्थान का नाम उनकी और उनकी दिवंगत पत्नी के नाम पर ‘कृष्णा राजेंद्र’ रखा जाए.
80 करोड़ से अधिक की है संपत्ति
जोलसप्पड़ में डॉ. कंवर की संपत्ति में दो मंजिला मकान, करीब पांच कनाल पांच मरला जमीन, आभूषण, कार, फर्नीचर, बैंक में जमा राशि सहित अन्य संपत्तियां शामिल हैं. मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार इन सभी की कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को संपत्ति के कागजात सौंपने के बाद डॉ. कंवर काफी खुश नजर आए.
आज भी चंद रुपये में करते हैं मरीजों का इलाज
डॉ. राजेंद्र कंवर की समाजसेवा की मिसाल सिर्फ संपत्ति दान करने तक सीमित नहीं है. 77 वर्ष की उम्र में भी वह अपने घर पर मरीजों का महज चंद रुपये में इलाज कर रहे हैं.
उन्होंने मृत्यु के बाद अपनी देह मेडिकल छात्रों के अध्ययन के लिए मेडिकल कॉलेज को दान करने का भी निर्णय लिया है. इसके लिए उन्होंने एनाटॉमी विभाग में लिखित सहमति दी है और विभाग की ओर से उन्हें पहचान पत्र भी जारी किया गया है.
1977 में शुरू की थी सरकारी सेवा
डॉ. राजेंद्र कंवर ने 3 जनवरी 1977 को स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी. वर्ष 2010 में वह वरिष्ठ चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त हुए.
उनकी पत्नी कृष्णा कंवर ने शिक्षा विभाग में करीब 32 वर्षों तक सेवाएं दीं और वर्ष 2011 में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं. उनका निधन 6 दिसंबर 2020 को हुआ था.
डॉ. राजेंद्र कंवर द्वारा अपनी संपत्ति समाज और जरूरतमंदों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित करने का फैसला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चर्चा का विषय बना हुआ है.