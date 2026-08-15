डॉक्टर ने सरकार को दान की 80 करोड़ से अधिक की संपत्ति, CM सुक्खू को सौंपे कागजात

Dr Rajendra Kanwar Property Donation: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के जोलसप्पड़ निवासी 77 वर्षीय चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कंवर ने समाज के लिए एक मिसाल पेश की है. डॉ. कंवर ने अपनी और दिवंगत पत्नी कृष्णा कंवर की 80 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति प्रदेश सरकार को समर्पित कर दी है.