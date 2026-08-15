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डॉक्टर ने सरकार को दान की 80 करोड़ से अधिक की संपत्ति, CM सुक्खू को सौंपे कागजात

Dr Rajendra Kanwar Property Donation: हमीरपुर के 77 वर्षीय डॉ. राजेंद्र कंवर ने अपनी और दिवंगत पत्नी की 80 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति हिमाचल सरकार को दान कर दी. स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू को संपत्ति के दस्तावेज सौंपे.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 15, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:40 PM IST
डॉक्टर ने सरकार को दान की 80 करोड़ से अधिक की संपत्ति, CM सुक्खू को सौंपे कागजात

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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