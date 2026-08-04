/सोलन में डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर भव्य समारोह, रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

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Solan News: हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर सोलन में सिरमौर कल्याण मंच द्वारा 24वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में नगर निगम सोलन की मेयर सुषमा शर्मा मुख्य अतिथि और डिप्टी मेयर गौरव भारद्वाज विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों ने डॉ. परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
कार्यक्रम की शुरुआत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से हुई। इसके बाद कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया और शाम को रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया. इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे.
डॉ. परमार के योगदान को किया याद
सिरमौर कल्याण मंच के प्रधान प्रदीप म्मलिग ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार ने आधुनिक हिमाचल की मजबूत नींव रखी और प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया. उन्होंने कहा कि डॉ. परमार का मानना था कि सड़कें किसी भी प्रदेश की भाग्य रेखाएं होती हैं, इसलिए उनके विकास के विजन को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है.
जनप्रतिनिधियों को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश
मेयर सुषमा शर्मा ने कहा कि शिक्षा, सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सुशासन के क्षेत्र में डॉ. परमार का योगदान आज भी प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनहित में कार्य करना चाहिए.
हिमाचल की पहचान को मजबूत करने में निभाई अहम भूमिका
वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में डॉ. परमार की भूमिका ऐतिहासिक रही. उन्होंने प्रदेश की संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित और सशक्त बनाने के लिए जीवनभर कार्य किया. समारोह में उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.