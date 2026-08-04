/सोलन में डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर भव्य समारोह, रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

Solan News: हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर सोलन में सिरमौर कल्याण मंच द्वारा 24वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में नगर निगम सोलन की मेयर सुषमा शर्मा मुख्य अतिथि और डिप्टी मेयर गौरव भारद्वाज विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों ने डॉ. परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.