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सोलन में डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर भव्य समारोह, रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

Yashwant Singh Parmar Birth Anniversary: डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर सोलन में सिरमौर कल्याण मंच ने 24वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया. रक्तदान शिविर, कवि गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनप्रतिनिधियों ने उनके योगदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:08 PM IST
सोलन में डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर भव्य समारोह, रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

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