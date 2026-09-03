/दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान का पहला चरण 90% पूरा, 70 खुले पिंजरों में दिखेंगे चीता-मगरमच्छ

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Kangra News(अरविंदर सिंह): हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी इलाके में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहे दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. नॉर्थ इंडिया के पहले इस प्राणी उद्यान के पहले चरण का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है. बाकी बचे काम को अगले एक से दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान के पूरी तरह तैयार होने के बाद देश-विदेश से आने वाले वन्यजीव प्रेमी यहां अलग-अलग प्रजातियों के वन्यजीवों को करीब से देख सकेंगे. इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण तीन चरणों में किया जा रहा है, जिसके लिए वन विभाग के वाइल्डलाइफ विंग की ओर से सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है.
70 खुले पिंजरों में दिखेंगे वन्यजीव
प्राणी उद्यान के पहले चरण में करीब 70 खुले और बड़े आकार के पिंजरे तैयार किए जा रहे हैं. इनमें चीता, मगरमच्छ समेत विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों को रखा जाएगा. इसके अलावा पार्क में एक बड़ा एक्वेरियम भी बनाया जाएगा, जो पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा.
वन्यजीवों के लिए बनेंगे हॉस्पिटल और रेस्क्यू सेंटर
पहले चरण में केवल वन्यजीवों के लिए बाड़े ही नहीं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है. इसमें वन्य प्राणी हॉस्पिटल, रेस्क्यू सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्वेरियम, पार्किंग और एंट्री प्लाजा शामिल हैं. इन सुविधाओं का काम भी करीब 90 फीसदी पूरा होने की जानकारी दी गई है.
1-2 महीने में पूरा होगा बचा हुआ काम
डीएफओ वन्य प्राणी विंग रेजिनॉल्ड रायस्टन ने बताया कि दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान के पहले चरण का लगभग 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है. शेष कार्य को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
अक्टूबर में वाइल्डलाइफ वीक के तहत होंगे कार्यक्रम
रेजिनॉल्ड रायस्टन ने बताया कि वन्य प्राणी विभाग की ओर से अक्टूबर महीने में वाइल्डलाइफ वीक के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा वन्यजीवों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि वाइल्डलाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले विजेता को 20 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इसमें हिस्सा लेने के इच्छुक लोग 1 सितंबर से 20 सितंबर तक अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग की विशेषज्ञ टीम इनमें से विजेता का चयन करेगी.