/दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान का पहला चरण 90% पूरा, 70 खुले पिंजरों में दिखेंगे चीता-मगरमच्छ

Kangra News(अरविंदर सिंह): हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी इलाके में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहे दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. नॉर्थ इंडिया के पहले इस प्राणी उद्यान के पहले चरण का करीब 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है. बाकी बचे काम को अगले एक से दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.