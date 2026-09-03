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दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान का पहला चरण 90% पूरा, 70 खुले पिंजरों में दिखेंगे चीता-मगरमच्छ

Kangra News: कांगड़ा के बनखंडी में बन रहे नॉर्थ इंडिया के पहले दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान का पहला चरण 90% पूरा हो गया है. 70 खुले पिंजरों में चीता, मगरमच्छ समेत कई वन्यजीव दिखेंगे.

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 03, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:17 PM IST
दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान का पहला चरण 90% पूरा, 70 खुले पिंजरों में दिखेंगे चीता-मगरमच्छ

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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