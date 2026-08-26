हिमाचल प्रदेश में लगे भूकंप के झटके; रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई तीव्रता

भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों पर पहुंच गए. कंपन बंद होने के कुछ देर बाद स्थिति सामान्य होने पर लोग वापस अपने घरों में लौट आए. शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी जिलों के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की जानकारी सामने आई.