हिमाचल प्रदेश में लगे भूकंप के झटके; रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई तीव्रता

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Himachal Pradesh Earthquake News: हिमाचल प्रदेश में आज सुबह तड़के 5 बजकर 46 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई. हालांकि, इस घटना में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.
भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई.भूकंप का केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में रहा. पूर्व-दक्षिण दिशा में शिमला जिले का जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र स्थित है. भूकंप के झटके करीब 3 सेकेंड तक महसूस किए गए.
भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों पर पहुंच गए. कंपन बंद होने के कुछ देर बाद स्थिति सामान्य होने पर लोग वापस अपने घरों में लौट आए. शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी जिलों के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की जानकारी सामने आई.
हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से देश के संवेदनशील राज्यों में शामिल है. भूकंप के जोखिम के आधार पर देश को पांच जोन में बांटा गया है, जिनमें जोन-5 को सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है. हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और शिमला के कुछ हिस्से जोन-5 में आते हैं.
वहीं, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और ऊना जैसे जिले जोन-4 में शामिल हैं. इन क्षेत्रों में भी भूकंप का खतरा बना रहता है और समय-समय पर यहां भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं.
बता दें कि दो दिन पहले सोमवार सुबह करीब 8:25 बजे लेह-लद्दाख में 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. इससे एक दिन पहले भी क्षेत्र में 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. लगातार दो दिनों में आए इन भूकंपों से संकेत मिलता है कि हाल के दिनों में लेह-लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियां बढ़ी हैं.