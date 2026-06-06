देर रात हिमाचल में महसूस हुए भुकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले

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Himachal Pradesh Earthquake News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार रात 10 बजकर 04 मिनट 37 सेकंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 दर्ज की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र चंबा जिले में 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था. भूकंप की गहराई जमीन से मात्र 5 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई, जिसके कारण झटके अपेक्षाकृत अधिक महसूस किए गए. भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों और भवनों से बाहर निकल आए. प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी कंपन महसूस होने की सूचना मिली है. हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है.
प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की अपील की गई है. हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है और यह देश के उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल है. इस क्षेत्र में समय-समय पर हल्के और मध्यम तीव्रता के भूकंप दर्ज किए जाते रहे हैं. शुक्रवार रात आए भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया.
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, शुक्रवार (5 जून) रात 10 बजकर 4 मिनट और 37 सेकंड पर चंबा जिले में भूकंप आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 मापी गई. भूकंप का केंद्र चंबा जिले में 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था. इसकी गहराई जमीन से मात्र 5 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई, जिसके कारण झटके कई इलाकों में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए.
भूकंप के बाद लोग एहतियातन अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. हालांकि, प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करने की अपील की है.
भूकंप का विवरण
* तीव्रता : 5.0
* तिथि : 05 जून 2026
* समय : रात 10:04:37 बजे (IST)
* केंद्र : चंबा, हिमाचल प्रदेश
* अक्षांश : 32.289° उत्तर
* देशांतर : 76.434° पूर्व
* गहराई : 5 किलोमीटर