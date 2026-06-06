देर रात हिमाचल में महसूस हुए भुकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले

Himachal Pradesh Earthquake News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार रात 10 बजकर 04 मिनट 37 सेकंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 दर्ज की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र चंबा जिले में 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था. भूकंप की गहराई जमीन से मात्र 5 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई, जिसके कारण झटके अपेक्षाकृत अधिक महसूस किए गए. भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों और भवनों से बाहर निकल आए. प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी कंपन महसूस होने की सूचना मिली है. हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है.