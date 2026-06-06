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देर रात हिमाचल में महसूस हुए भुकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले

Himachal Pradesh Earthquake News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार रात 10 बजकर 04 मिनट 37 सेकंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:53 AM IST
देर रात हिमाचल में महसूस हुए भुकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले

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Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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