ईद-उल-अजहा पर नाहन में अदा की गई सामूहिक नमाज, देश में अमन-शांति की मांगी दुआ

Eid Ul Azha 2026: नाहन में ईद-उल-अजहा के मौके पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की. मौलाना अब्दुल रऊफ ने देश में अमन-शांति की दुआ की, वहीं अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील की.
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Nahan News: हिमाचल प्रदेश के नाहन में ईद-उल-अजहा के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह मैदान में सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की. सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे और धार्मिक उत्साह के साथ नमाज में शामिल हुए.
ईद की नमाज जामा मस्जिद कच्चा टैंक के मौलाना अब्दुल रऊफ की अगुवाई में अदा की गई. नमाज के दौरान प्रदेश और देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए विशेष दुआ की गई.
मौलाना अब्दुल रऊफ ने दी ईद की मुबारकबाद
मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना अब्दुल रऊफ ने सभी लोगों को ईद-उल-अजहा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह पर्व त्याग, कुर्बानी और भाईचारे का संदेश देता है. उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और समाज में प्रेम व शांति का वातावरण कायम रखने की अपील की.
सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा न करने की अपील
वहीं अंजुमन इस्लामिया कमेटी नाहन के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद दी. उन्होंने कहा कि ईद-उल-अजहा मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है और इसे परिवार के साथ सादगी व खुशी के साथ मनाना चाहिए.
उन्होंने लोगों से अपील की कि कुर्बानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें, ताकि सामाजिक सौहार्द और संवेदनशीलता बनी रहे.