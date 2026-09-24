/मेले और मंदिर हमारी संस्कृति व धरोहर, इन्हें राजनीति से दूर रखना जरूरी : मुकेश अग्निहोत्री

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Mandi News (नितेश सैनी): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के गोहर में आयोजित सात दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ के समापन समारोह की अध्यक्षता की. इस अवसर पर उन्होंने मेले के समापन समारोह में आयोजित शोभायात्रा में भी भाग लिया. गोहर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ उपमुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया. समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मेले और मंदिर प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और समृद्ध धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं.
इनका संबंध किसी एक राजनीतिक दल से नहीं है और न ही किसी पार्टी विशेष का इन पर अधिकार हो सकता है. उन्होंने कहा कि मंदिरों और मेलों से जुड़े आयोजनों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए तथा सभी लोगों को इनकी गरिमा बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मेले के समापन समारोह में आमंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत, मेला कमेटी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं का आभार है. उन्होंने कहा कि उन्हें यहां आने से रोकने के प्रयास भी किए गए, लेकिन उनका स्पष्ट मत है कि मंदिरों और मेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह देवी-देवताओं की पावन भूमि है और निमंत्रण मिलने के बाद यहां नहीं आना उचित नहीं होता. उन्होंने कहा कि वह मंदिरों में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं और जहां भी अवसर मिलता है, वहां जाकर देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं.
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे आयोजनों में भाग लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि मेले का संचालन कभी एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के पास हो सकता है और कभी दूसरे दल के लोगों के पास, लेकिन मेले और मंदिर समाज तथा संस्कृति से जुड़े हैं. इसलिए इनकी गरिमा और महत्व को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने गोहर में मिले आत्मीय स्वागत के लिए क्षेत्रवासियों और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया.
गोहर में बनेगा बस अड्डा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गोहर में बस अड्डे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि बस अड्डे के लिए भूमि अभी अंतिम रूप से चिन्हित नहीं हुई है तो भूमि चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि गोहर में बस अड्डे का निर्माण निश्चित रूप से किया जाएगा. स्थानीय लोगों की मांग पर उन्होंने गोहर क्षेत्र से एम्स बिलासपुर और पीजीआई चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की. इससे क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए इन प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों तक आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है.
पानी से जुड़े कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये
मुकेश अग्निहोत्री ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में पानी के कनेक्शन, पेयजल टैंकों और अन्य जल संबंधी कार्यों से जुड़े बड़ी संख्या में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निपटारे के लिए जल शक्ति विभाग को एक करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने की घोषणा की. उन्होंने ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की. इसके अलावा उन्होंने बासा कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्था से जुड़े आयोजनों को भी प्राथमिकता दे रही है.