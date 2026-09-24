/मेले और मंदिर हमारी संस्कृति व धरोहर, इन्हें राजनीति से दूर रखना जरूरी : मुकेश अग्निहोत्री

इनका संबंध किसी एक राजनीतिक दल से नहीं है और न ही किसी पार्टी विशेष का इन पर अधिकार हो सकता है. उन्होंने कहा कि मंदिरों और मेलों से जुड़े आयोजनों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए तथा सभी लोगों को इनकी गरिमा बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मेले के समापन समारोह में आमंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत, मेला कमेटी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं का आभार है. उन्होंने कहा कि उन्हें यहां आने से रोकने के प्रयास भी किए गए, लेकिन उनका स्पष्ट मत है कि मंदिरों और मेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह देवी-देवताओं की पावन भूमि है और निमंत्रण मिलने के बाद यहां नहीं आना उचित नहीं होता. उन्होंने कहा कि वह मंदिरों में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं और जहां भी अवसर मिलता है, वहां जाकर देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं.