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राज्य स्तरीय समारोह में कारगिल व अन्य युद्धों में वीरगति प्राप्त जवानों के परिजन किए सम्मानित

Mandi News: मंडी के टिहरा में आयोजित राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह में वीर नारियों, पूर्व सैनिकों तथा देश के विभिन्न युद्धों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों के परिजनों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 26, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:19 PM IST
राज्य स्तरीय समारोह में कारगिल व अन्य युद्धों में वीरगति प्राप्त जवानों के परिजन किए सम्मानित

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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