/राज्य स्तरीय समारोह में कारगिल व अन्य युद्धों में वीरगति प्राप्त जवानों के परिजन किए सम्मानित

उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद गांव हवाणी रिवालसर के नायक सरवन कुमार की पत्नी कांता देवी, साइगलू (कोटली) निवासी शहीद सूबेदार खेम चंद की पत्नी प्रोमिला देवी, वीना देवी पत्नी सिपाही टेक सिंह मस्ताना गांव स्योह बल्ह तथा सरला देवी पत्नी शहीद नायक अशोक कुमार, गांव सहैल बल्ह को सम्मानित किया. इसके अतिरिक्त 1962 इंडो-चाइना युद्ध में शहीद हुए हरि सिंह निवासी बंदला अनार देवी,1965 के युद्ध में शहीद नेक राम गांव चंदपुर की पत्नी कमला देवी, वर्ष 1999, 2002 तथा 2014 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान वीरगति को प्राप्त जवानों के परिजनों में प्रमिला देवी पत्नी शहीद हवालदार भाग सिंह गांव धुली, राज कुमारी पत्नी शहीद देश राज गांव चढवालका, कुसुम ठाकुर पत्नी शहीद सिपाही प्रदीप कुमार गांव सरौन, निशा कुमारी पत्नी शहीद नायब सूबेदार राजेश कुमार गांव लगयार को सम्मानित किया.