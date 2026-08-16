फतेहपुर में विकास का बड़ा धमाका! 2 महीने में शुरू होगी सब जज कोर्ट

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में विकास कार्यों को लेकर विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि सब जज कोर्ट के लिए पुराने एसडीएम कार्यालय को न्यायिक मानकों के अनुरूप तैयार कर दिया गया है और अगले दो माह में यहां ऑनलाइन या ऑफलाइन न्यायिक सेवाएं शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवरेज और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी तय समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.