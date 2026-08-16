फतेहपुर में विकास का बड़ा धमाका! 2 महीने में शुरू होगी सब जज कोर्ट

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Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में विकास कार्यों को लेकर विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि सब जज कोर्ट के लिए पुराने एसडीएम कार्यालय को न्यायिक मानकों के अनुरूप तैयार कर दिया गया है और अगले दो माह में यहां ऑनलाइन या ऑफलाइन न्यायिक सेवाएं शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवरेज और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी तय समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
दो माह में शुरू होगी सब जज कोर्ट की सेवाएं
सब जज कोर्ट के लिए पुराने एसडीएम कार्यालय को आवश्यक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है. स्थायी कोर्ट भवन और आवासीय परिसर के लिए जमीन भी आवंटित हो चुकी है. विधायक के मुताबिक अगले दो महीने में यहां न्यायिक सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है.
वहीं मिनी सचिवालय को जनता को समर्पित किया जा चुका है. रें कॉलेज के नए भवन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है और इसे 15 सितंबर तक नए भवन में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.
भाजपा सरकार पर काम रोकने का आरोप
विधायक भवानी सिंह पठानिया ने मिनी सचिवालय और रें कॉलेज की परियोजनाओं को लेकर पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इन परियोजनाओं का काम रुका हुआ था, जबकि कांग्रेस सरकार के पिछले तीन वर्षों में इन्हें गति दी गई.
उन्होंने बताया कि पौंग बांध की व्यास नदी पर निर्माणाधीन पुल का करीब आधा काम पूरा होने के बाद जखबड़ में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. क्षेत्र में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है.
अस्पताल और डे-बोर्डिंग स्कूल पर भी फोकस
फतेहपुर के सिविल अस्पताल को आदर्श अस्पताल का दर्जा दिया गया है. विधायक ने दावा किया कि अस्पताल के नए भवन का शिलान्यास अगले महीने किया जाएगा.
करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बन रहा डे-बोर्डिंग स्कूल भी निर्माण के अंतिम चरण में है. यहां 31 मार्च से पहले कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.
इसके अलावा रैहन में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट का लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा होने की बात कही गई है. राजा का तालाब में सीवरेज, टटवाली में गौशाला और रैहन में लाइब्रेरी जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं.
विधायक ने पिछले तीन वर्षों में विधायक निधि और डीसी कांगड़ा फंड के माध्यम से करीब 1200 विकास कार्य करवाने का दावा किया.
बरोट पंचायत में जनता से सीधा संवाद
बरोट पंचायत में विधायक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर स्थानीय समस्याएं सुनीं. ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे उनके सामने रखे. विधायक ने युवाओं, किसानों और महिलाओं की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित विभागों के माध्यम से समाधान का भरोसा दिलाया.
इसी दौरान उन्होंने मां बगलामुखी क्लब का उद्घाटन भी किया.
फतेहपुर में न्यायिक सेवाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवरेज और औद्योगिक विकास तक कई परियोजनाओं को गति देने के दावे किए गए हैं. अब इन परियोजनाओं को तय समयसीमा में जमीन पर उतारना प्रशासन और सरकार के लिए अहम चुनौती होगी.