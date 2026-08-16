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फतेहपुर में विकास का बड़ा धमाका! 2 महीने में शुरू होगी सब जज कोर्ट

फतेहपुर में दो महीने में सब जज कोर्ट शुरू होने का दावा है. अस्पताल, रें कॉलेज, डे-बोर्डिंग स्कूल, सीवरेज और जखबड़ इंडस्ट्रियल एरिया जैसी परियोजनाओं को भी गति मिलेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 16, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:24 PM IST
फतेहपुर में विकास का बड़ा धमाका! 2 महीने में शुरू होगी सब जज कोर्ट

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