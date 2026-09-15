फतेहपुर में जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शानदार समापन, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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Nurpur News: राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सीबीएसई फतेहपुर में आयोजित बॉयज जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण माहौल में समापन हुआ. प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया. समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य रघुवीर सिंह पठानिया ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की और विजेता तथा उपविजेता टीमों को सम्मानित किया.
समारोह के दौरान स्कूल की प्रधानाचार्या सोनी धीमान और स्टाफ ने मुख्यातिथि रघुवीर सिंह पठानिया को टोपी और शाल पहनाकर सम्मानित किया. उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस मौके पर अजय जम्बाल, गोलवां पंचायत के पूर्व प्रधान एवं वर्तमान उपप्रधान अनिल पप्पू, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा, समाजसेवी मनजीत, दिबांशु सपेहिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं: पठानिया
रघुवीर सिंह पठानिया ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खेलों के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए उचित मंच और अवसर उपलब्ध करवाना जरूरी है. उन्होंने प्रतियोगिता में उत्साह के साथ हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
इन टीमों ने जीते खिताब
प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया. वॉलीबॉल और कबड्डी में फतेहपुर सीबीएसई की टीम विजेता रही. वॉलीबॉल में राजा का तालाब की टीम ने उपविजेता का खिताब हासिल किया, जबकि कबड्डी में स्थाना की टीम दूसरे स्थान पर रही.
इसके अलावा खो-खो में स्थाना, बैडमिंटन में रैहन और शतरंज में मनोह-सिहाल की टीम विजेता बनी. वहीं रेसलिंग में फतेहपुर सीबीएसई की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल ओवर चैंपियनशिप अपने नाम की.
समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. आयोजकों और अतिथियों ने सभी प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया.