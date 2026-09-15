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फतेहपुर में जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शानदार समापन, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Fatehpur News: बॉयज जोनल खेल प्रतियोगिता में फतेहपुर CBSE ने कबड्डी और वॉलीबॉल में खिताब जीता. रेसलिंग में ऑल ओवर चैंपियनशिप हासिल की.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:40 PM IST
फतेहपुर में जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शानदार समापन, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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