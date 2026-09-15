फतेहपुर में जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शानदार समापन, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Nurpur News: राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सीबीएसई फतेहपुर में आयोजित बॉयज जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण माहौल में समापन हुआ. प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया. समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य रघुवीर सिंह पठानिया ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की और विजेता तथा उपविजेता टीमों को सम्मानित किया.