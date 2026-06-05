Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3238653
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ FIR दर्ज, मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई

Srikant Baldee FIR: शिकायत के अनुसार संबंधित बयान में प्रशासनिक निर्णयों को पक्षपातपूर्ण, अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा शक्ति के दुरुपयोग से प्रेरित बताया गया था. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:53 PM IST

Trending Photos

पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ FIR दर्ज, मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई

Srikant Baldee FIR(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व रेरा अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ शिमला के थाना ईस्ट में एफआईआर दर्ज की गई है. यह कार्रवाई वर्तमान मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत के आधार पर की गई है.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 248, 351 और 356(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि श्रीकांत बाल्दी द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बयान और उसके बाद विभिन्न मीडिया मंचों पर उसके प्रसार के माध्यम से मुख्य सचिव संजय गुप्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने तथा उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप लगाने का प्रयास किया गया.

शिकायत के अनुसार संबंधित बयान में प्रशासनिक निर्णयों को पक्षपातपूर्ण, अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा शक्ति के दुरुपयोग से प्रेरित बताया गया था. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिकायत में कहा गया है कि इस प्रकार के आरोपों से न केवल उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हुई.

एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित बयान के प्रसार से मुख्य सचिव की पेशेवर छवि प्रभावित हुई है और इसे एक सुनियोजित मानहानिकारक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच थाना ईस्ट, शिमला द्वारा की जा रही है. जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों, मीडिया प्रकाशनों, प्रेस बयानों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी.

फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है और आगामी कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी.

TAGS

Srikant Baldee FIRSanjay Gupta ComplaintHimachal news

Trending news

CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3.79 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ- CM ਮਾਨ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
amritsar news
ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Harpal Singh Cheema
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
Bhadla Road Khanna
ਭਾਦਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ, ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
Tapa Mandi News
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ: ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਬੂ
Yudhvir Singh Bains
शिमला में पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने रोका, लगाए गंभीर आरोप
amritsar news
HC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰਟ
amritsar news
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ