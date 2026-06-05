पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ FIR दर्ज, मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई

Srikant Baldee FIR(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व रेरा अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ शिमला के थाना ईस्ट में एफआईआर दर्ज की गई है. यह कार्रवाई वर्तमान मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत के आधार पर की गई है.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 248, 351 और 356(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि श्रीकांत बाल्दी द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बयान और उसके बाद विभिन्न मीडिया मंचों पर उसके प्रसार के माध्यम से मुख्य सचिव संजय गुप्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने तथा उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप लगाने का प्रयास किया गया.

शिकायत के अनुसार संबंधित बयान में प्रशासनिक निर्णयों को पक्षपातपूर्ण, अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा शक्ति के दुरुपयोग से प्रेरित बताया गया था. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है.

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शिकायत में कहा गया है कि इस प्रकार के आरोपों से न केवल उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हुई.

एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित बयान के प्रसार से मुख्य सचिव की पेशेवर छवि प्रभावित हुई है और इसे एक सुनियोजित मानहानिकारक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच थाना ईस्ट, शिमला द्वारा की जा रही है. जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों, मीडिया प्रकाशनों, प्रेस बयानों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी.

फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है और आगामी कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी.