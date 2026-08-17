उफनते नाले ने रोकी बारात! दूल्हे को पीठ पर बैठाकर कराया पार.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाले में पानी का बहाव काफी तेज है. इसके बावजूद लोग सावधानी के साथ एक-दूसरे की मदद करते हुए नाला पार कर रहे हैं. दूल्हे को पीठ पर बैठाकर ले जाने का यह दृश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है. यह पहली बार नहीं है जब भरमौर क्षेत्र में बारिश की वजह से शादी समारोह प्रभावित हुए हों. पिछले महीने भी चंबा-भरमौर मार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई थी. उस समय भी दूल्हे और बारातियों को अपने वाहन बीच रास्ते में छोड़कर पैदल ही आगे का सफर तय करना पड़ा था.