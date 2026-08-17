उफनते नाले ने रोकी बारात! दूल्हे को पीठ पर बैठाकर कराया पार.

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Chamba (सोमी प्रकाश भुवेता): हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पलानी नाले का जलस्तर इतना बढ़ गया कि एक दूल्हे को अपनी बारात के साथ नाला पार करने के लिए लोगों की पीठ का सहारा लेना पड़ा. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
जानकारी के अनुसार, भारी बारिश के चलते पलानी नाला उफान पर था. ऐसे में दूल्हे और बारातियों के सामने नाला पार करना बड़ी चुनौती बन गया. नाले में तेज बहाव होने के कारण पैदल पार करना बेहद जोखिम भरा था. ऐसे में कुछ लोगों ने दूल्हे को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित नाला पार कराया. वहीं, अन्य बारातियों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह नाले को पार किया.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाले में पानी का बहाव काफी तेज है. इसके बावजूद लोग सावधानी के साथ एक-दूसरे की मदद करते हुए नाला पार कर रहे हैं. दूल्हे को पीठ पर बैठाकर ले जाने का यह दृश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है. यह पहली बार नहीं है जब भरमौर क्षेत्र में बारिश की वजह से शादी समारोह प्रभावित हुए हों. पिछले महीने भी चंबा-भरमौर मार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई थी. उस समय भी दूल्हे और बारातियों को अपने वाहन बीच रास्ते में छोड़कर पैदल ही आगे का सफर तय करना पड़ा था.
लगातार हो रही बारिश के कारण चंबा और आसपास के कई इलाकों में सड़कें, पुल और नाले प्रभावित हुए हैं. इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और तेज बहाव वाले नदी-नालों को पार करने से बचने की अपील कर रहा है.
यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून के दौरान हालात कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हादसा नहीं हुआ और दूल्हा व सभी बाराती सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच गए.