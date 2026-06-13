Add Zee Business As A Preferred Source
App

चंबा की पहाड़ियों में जंगलों की आग का तांडव

Chamba Wildfire News: चंबा की आसपास की पहाड़ियों में इन दिनों जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 13, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:19 PM IST
चंबा की पहाड़ियों में जंगलों की आग का तांडव

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चंबा की पहाड़ियों में जंगलों की आग का तांडव
Chamba Wildfire2 min ago
2
Barnala AC Blast20 min ago
3
Kapurthala firing incident56 min ago
4
JP Nadda1 hr ago
5
Neymar out against Morocco1 hr ago