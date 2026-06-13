आग से उठ रहा धुआं पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहा है, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हर वर्ष गर्मियों के मौसम में वन विभाग आग की रोकथाम के लिए विशेष टीमें और योजनाएं बनाता है, बावजूद इसके जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं. जंगलों में लगी आग से न केवल पेड़-पौधों और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अनेक जीव-जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं.