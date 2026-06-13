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Chamba Wildfire News: चंबा की आसपास की पहाड़ियों में इन दिनों जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है. भीषण गर्मी के बीच जंगलों में भड़क रही आग से जहां करोड़ों रुपये की वन संपदा राख हो रही है, वहीं दुर्लभ वन्यजीवों और जैव विविधता पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इस कारण लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है.
आग से उठ रहा धुआं पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहा है, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हर वर्ष गर्मियों के मौसम में वन विभाग आग की रोकथाम के लिए विशेष टीमें और योजनाएं बनाता है, बावजूद इसके जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं. जंगलों में लगी आग से न केवल पेड़-पौधों और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अनेक जीव-जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं.
कई दुर्लभ प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है. इसके अलावा आग से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिसका असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. लोग कहते हैं वन विभाग को आग की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर जानबूझकर आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.
यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण और वन्यजीवन को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रशासन, वन विभाग और आम जनता को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी.